Ribnitz-Damgarten

Eigentlich sollte die Lokalpolitik in der Region Ribnitz-Damgarten nach dem Jahreswechsel allmählich Fahrt aufnehmen. Doch die Corona-Pandemie und der verlängerte Lockdown sorgen dafür, dass zahlreiche Sitzungen abgesagt worden sind.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche sollten eigentlich der Sicherheits- und Ordnungs- und Verkehrsausschuss sowie der Ausschuss für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten tagen, ebenso der Stadtausschuss Damgarten. Doch diese Sitzungen fallen aus. In der vergangenen Woche tagten lediglich der Bau- und der Finanzausschuss. Am 3. Februar findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung statt. Dann soll unter anderem der Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen werden.

Im Amtsbereich Ribnitz-Damgarten mit den Gemeinden Schlemmin, Semlow und Ahrenshagen-Daskow finden keine Sitzungen statt.

Stadt Marlow /Amt Recknitz-Trebeltal

Am Dienstag, 26. Januar, tagt der Amtsausschuss des Amtes Recknitz-Trebeltal. Die Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden treffen sich um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Tribsees. Unter anderem wird dann über den Haushaltsplan des Amtes für das Jahr 2021 beraten.

Am Donnerstag, 28. Januar, tagt die Gemeindevertretung Eixens. Beginn ist um 18 Uhr im Gemeindezentrum in Eixen. Unter anderem soll dann ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet im Eixener Ortsteil Kavelsdorf gefasst werden. Außerdem ist eine Einwohnerfragestunde geplant.

In Marlow finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Fischland-Darß-Zingst

Am Donnerstag, den 28. Januar, kommt um 18 Uhr in der Fischlandhalle Ostseebad Wustrow die Gemeindevertretung Wustrows zusammen. Beraten werden soll unter anderem über die Benutzungs- und Gebührenordnung für Parkscheinautomaten und gebührenpflichtige Parkplätze der Gemeinde. Thema ist außerdem der weiterführende Straßenbau Am Norderfeld mit einem Stichweg.

Stadt und Amt Barth

Sowohl in der Stadt als auch im Amtsbereich Barth finden in dieser Woche ebenfalls keine öffentlichen kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Von Robert Niemeyer