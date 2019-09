So ist es um die Feuerwehren bestellt

Ribnitz-Damgarten

Beklagt wird es schon seit Jahren, nun steht es schwarz auf weiß geschrieben. Die Feuerwehren in der Stadt und im Amtsbereich Ribnitz-Damgarten haben zu wenige aktive Einsatzkräfte. Das bestätigt der nun fertiggestellte Brandschutzbedarfsplan für die Bernsteinstadt und die amtsangehörigen Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow.

Personalsituation angespannt

Laut dieser Untersuchung, deren Ergebnisse am Mittwoch im Rathaussaal in Ribnitz vorgestellt wurden, fehlen beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten 43 Einsatzkräfte. Inklusive Reserveeinheit stehen 77 aktive Kameraden für Einsätze zur Verfügung. Benötigt werden jedoch 120, um alle Einsatzfahrzeuge angemessen besetzen zu können. So werden unter anderem für den Zug I Ribnitz 14 zusätzliche Einsatzkräfte benötigt, für den Zug II Damgarten 16. Zudem fehlen einzelne Kameraden mit zusätzlicher Ausbildung, wie beispielsweise Gruppenführer oder Zugführer.

Brandschutzgesetz schreibt Plan vor 2015 ist das Gesetz zur Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft getreten. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden im Land für ihre Feuerwehr einen Brandschutzbedarfsplan aufstellen. Dieser Bedarfsplan untersucht, wie die Feuerwehren personell und technisch ausgerüstet sind und wie sie ausgerüstet sein sollten. Daraus werden Maßnahmen abgeleitet. Auf der Grundlage des Bedarfs sollen künftig Fördermittel für Neuanschaffungen verteilt werden.

Das Defizit sei laut Angaben der Gutachter zunächst zwar akzeptabel, da in den meisten Fällen nicht alle Einsatzfahrzeuge benötigt werden. Jedoch könne sich das Defizit bei längeren Einsätzen erheblich auswirken.

Ähnlich sieht es in der Gemeinde Semlow aus. 18 Einsatzkräfte werden hier benötigt, um den Brandschutz, vor allem auch werktags tagsüber zu gewährleisten. 16 Einsatzkräfte hat die Semlower Feuerwehr. Ein Problem, dass die Gutachter hier sehen, ist die Altersstruktur. Im Durchschnitt sind die aktiven Einsatzkräfte 42 Jahre alt. Das hat zur Folge, dass vor allem in den nächsten fünf bis zehn Jahren einige Kameraden ausscheiden. In zehn Jahren stünden, sofern nicht gegengesteuert wird, lediglich noch zehn Einsatzkräfte zur Verfügung. Die Semlower Wehr wäre nicht mehr einsatzfähig, so das Urteil.

Ähnlich sieht es in Schlemmin aus, hier fehlen fünf Einsatzkräfte, um das vorhandene Fahrzeug bedarfsgerecht besetzen zu können, ebenso in Ahrenshagen-Daskow.

Was tun?

Die Motivation, sich in der Feuerwehr zu engagieren, ist in der Bevölkerung kaum vorhanden“, sagt Dirk Scholwin, Amtswehrführer des Amtes Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

In den vergangenen Jahren sind die Feuerwehren der Region in der Öffentlichkeit sehr viel sichtbarer geworden, auch außerhalb der Einsätze. Gerade die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr beteiligt sich an zahlreichen Festen und Aktionen. Auch die Feuerwehren in dem Amtsgemeinden sind wesentlicher Bestandteil des Dorflebens. Die Mitgliederzahlen sind stabil bis leicht ansteigend. Das Problem: „Die Motivation, sich in der Feuerwehr zu engagieren, ist in der Bevölkerung kaum vorhanden“, sagt Dirk Scholwin, Amtswehrführer des Amtes Ribnitz-Damgarten. Frei nach dem Motto: „Stell dir vor es brennt und keiner kommt“ sei der Einsatzkräftemangel auch ein gesellschaftliches Problem. Die Wehrführer der Region sehen dabei nicht nur sich selbst in der Pflicht. Die Gemeinden seien vor allem verantwortlich für die Mitgliedergewinnung. Die Nachricht ist angekommen. „Wir haben verstanden. Wir müssen in den Gemeinden aktiver werden“, sagte Burkardt Schade, Amtsvorsteher des Amtes Ribnitz-Damgarten, am Mittwoch.

Gerätehäuser teilweise untauglich

Ein weiterer Aspekt, der untersucht wurde, ist die Beschaffenheit der Gerätehäuser der Feuerwehren. Auffällig ist, dass der Standort Tempel in der Untersuchung so gut wie keine Rolle spielt. „Die drei Standorte Klockenhagen, Ribnitz und Damgarten decken die besiedelten Gebiete der Stadt ab. Der Standort Tempel ist für die Abdeckung des Stadtgebietes nicht erforderlich“, heißt es an einer Stelle. Das Gebäude in Tempel, in dem ein fast 50 Jahre alter Ford Transit als Tragkraftspritzenfahrzeug steht, sei für den Feuerwehrdienst nicht zukunftsfähig. Zudem seien die vier Einsatzkräfte der Tempeler Wehr als alleinige taktische Einheit nicht einsetzbar und könnten nur als Ergänzung für andere Standorte angesehen werden.

Übung der Ribnitz-Damgartener Jugendwehr am Ribnitzer Gerätehaus. Quelle: Susanne Retzlaff

Defizite ergeben sich auch an den Standorten Damgarten und Klockenhagen. Das Gerätehaus in Damgarten ist beispielsweise zu klein für die Anzahl der untergebrachten Fahrzeuge. In Klockenhagen könnten die Ausfahrten an zwei Seiten des Gebäudes sowie die Parkplatzsituation die Einsatzkräfte im Einsatzfall gefährden. Das Gerätehaus in Ribnitz sei dagegen vollumfänglich nutzbar und geeignet.

Ein Knackpunkt im Amtsbereich, der seit Jahren diskutiert wird, ist der Zustand der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshagen-Daskow. Während der Standort Ahrenshagen geeignet und gut nutzbar sei, weisen die Gerätehäuser in Pantlitz und Altenwillershagen Mängel auf. Das Gebäude in Altenwillershagen ist sanierungsbedürftig, das Gebäude in Pantlitz laut Gutachter für eine Feuerwehr untauglich. Eine Sanierung beider Gebäude sei eine Option. Zwei Ersatzneubauten seien eine weitere, eine dritte sei die Zusammenlegung beider Standorte an einem neuen.

In Schlemmin ist das Gerätehaus laut Bedarfsplan weitestgehend nutzbar. Einzig eine Abgasabsauganlage fehlt. Eine Nachrüstung sei jedoch schwierig. Deshalb müsse das Defizit organisatorisch gelöst werden, etwa, dass das Einsatzfahrzeug vor das Gerätehaus gefahren wird, bevor die Kameraden zusteigen, damit sich niemand während des Startens des Motors in der Fahrzeughalle befindet. Das Gerätehaus der Feuerwehr Semlow ist ebenfalls nutzbar, jedoch vor allem sehr eng.

Was tun?

„Wir haben einige große Baustellen“, sagt Amtswehrführer Dirk Scholwin. Die Infrastruktur sei jedoch eine wesentliche Grundlage für die Einsatzkräfte an sich, aber auch für die Gewinnung neuer Mitglieder. Mit dem Brandschutzbedarfsplan hätten die Gemeinden nun eine Argumentationsgrundlage, um Fördermittel zu beantragen. Scholwin: „Das Kernproblem bleibt nach wie vor das Geld. Wir dürfen den Moment nicht verpassen, aufzuspringen, wenn es Fördermittel gibt. Sonst haben wir bald keine Leute mehr, die noch Lust haben, unter diesen Bedingungen bei der Feuerwehr mitzumachen.“

Anforderungen an Fahrzeugbestand

Der Fahrzeugbestand der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr entspricht den Anforderungen. An anderen Standorten im Amtsbereich steht jedoch oftmals veraltete Technik. Quelle: Robert Niemeyer

Dritter wichtiger Punkt ist die technische Ausstattung der Feuerwehren. Der Fahrzeugbestand der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr entspreche den Anforderungen. Gleiches trifft auf die Feuerwehren in Semlow und Schlemmin zu. Anders sieht es in Ahrenshagen-Daskow aus. Hier werden in Pantlitz und Altenwillershagen unter anderem zwei mehr als 30 Jahre alte Robur LO als Löschfahrzeug genutzt. „Die sind Fahrzeuge aus DDR-Bestand und entsprechen in keiner Weise mehr aktuellen Sicherheitsansprüchen“, heißt es im Bedarfsplan.

Was tun?

Auch hier liegt das Problem zwischen Daumen und Zeigefinger. Neuanschaffungen von Fahrzeugen kosten teilweise mehrere hunderttausend Euro, finanziert in der Regel von Land, Landkreis und Gemeinde. Auch hier gelte es, Fördermittel zu fordern. „Wir müssen in das Land hinaustragen, dass Hilfe benötigt wird“, sagt Heiko Körner, Leiter des Bauamtes, dem auch das Ordnungsamt angegliedert ist, und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Ribnitz-Damgarten.

Es gebe nicht nur eine Lösung für die Probleme der Feuerwehren. „Es muss aber einen Weg zu einer Lösung geben“, sagt Benjamin Käser, beratender Ingenieur für Brandschutz und Sicherheitstechnik des Ingenieurbüros antwortING, das mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes für die Bernsteinstadt und die amtsangehörigen Gemeinden beauftragt wurde. Der Stadtvertretung, den Gemeindevertretungen und der Verwaltung gebe das Papier eine Grundlage an die Hand, auf der in den kommenden Jahren sowohl die personelle als auch infrastrukturelle Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren dem Bedarf angepasst werden soll. Alle fünf Jahre wird der Feuerwehrbedarfsplan geprüft und überarbeitet.

Von Robert Niemeyer