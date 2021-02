Ribnitz-Damgarten: So kommen Einnahmen in den Haushalt

Ribnitz-Damgarten

Man stelle sich als Unternehmer vor, man rechnet mit einem Verlust in Millionenhöhe und ist am Ende trotzdem glücklich. Zumindest einigermaßen zufrieden blickten Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth und seine Kämmerin Petra Waack, Leiterin des Finanzverwaltungsamtes der Bernsteinstadt, jüngst in die Runde des Finanzausschusses der Stadtvertretung. Grund dafür ist der Haushaltsplan der Stadt, der am Mittwochabend in der Stadtvertretersitzung beschlossen werden soll. Und obwohl die Stadt in diesem Jahr von einem Verlust von mehr als zehn Millionen Euro ausgeht, gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen.

Dahinter steckt nicht unbedingt ein Trick, sondern die Verordnungslage des Landes. Die entsprechenden Regelungen sehen nämlich vor, dass nicht nur das anstehende Haushaltsjahr separat betrachtet wird, sondern ein sogenannter Finanzplanungszeitraum. Dieser umfasst vier Jahre und zwar von 2021 bis 2024. Außerdem werden für die Betrachtung die vorangegangenen Jahre mitberücksichtigt. Und weil in den vergangenen Jahren besser gewirtschaftet wurde, also an so gut wie jedem Jahresende ein positives Ergebnis stand, können rund 11,6 Millionen Euro Überschuss aus den vergangenen Jahren angerechnet werden. Und mit der Planung der weiteren Jahre steht am Ende 2024 ein positiver Saldo von immerhin 58 500 Euro.

Keine Steuererhöhung, keine neuen Kredite

„Ich bin froh, dass wir zeitlich und inhaltlich da stehen, wo wir stehen“, sagte Bürgermeister Thomas Huth zu dem Zahlenwerk. Drei wesentliche Punkte stimmen ihn optimistisch. Erstens müsse die Kapitalrücklage nicht angegriffen werden. Auch müssten keine zusätzlichen Investitionskredite aufgenommen werden. Noch vor einigen Monaten war die Verwaltung davon ausgegangen, für den Bildungscampus in Ribnitz West einen Kredit aufnehmen zu müssen, um vor allem dann auch an anderer Stelle investieren zu können und nicht nur das 30-Millionen-Projekt in der Demmlerstraße umzusetzen. Und drittens sei die Bernsteinstadt auch nicht auf Steuererhöhungen angewiesen. Heißt: Der Haushaltsplan sieht vor, dass die Sätze sowohl der Gewerbesteuer als auch der Grundsteuern A und B in 2021 gleich bleiben.

Das heißt also, die Bernsteinstadt kann in diesem Jahr kräftig investieren: Bildungscampus, Pütnitz-Erschließung, Sanierung der Straße Schanze, Erschließung eines neuen Wohngebietes in der Damgartener Chaussee. Doch wo kommt eigentlich das Geld her? Welche Einnahmequellen hat die Stadt?

Da wären vor allem die Steuereinnahmen zu nennen. Tatsächlich machen diese den größten Anteil der Erträge aus. Insgesamt plant die Finanzverwaltung für 2021 hier mit Erträgen von rund 9,996 Millionen Euro. Auch in den vergangenen Jahren lag dieser Wert bei etwa 10 Millionen Euro. 2019 nahm die Stadt beispielsweise rund 10,67 Millionen Euro ein.

Mehr als 4 Millionen aus der Einkommensteuer

Größter Batzen hier ist der Gemeindeanteil der Einkommensteuer. 15 Prozent des Einkommens- bzw. Lohnsteueraufkommens in Deutschland erhalten die Gemeinden. Ribnitz-Damgarten plant in 2021 hier mit Einnahmen in Höhe von 4,06 Millionen Euro. An zweiter Stelle der Steuereinnahmen liegt die Gewerbesteuer. 3,63 Millionen Euro sind hier angesetzt. Knapp 1,3 Millionen Euro werden über die Grundsteuer B, 73 000 Euro aus der Grundsteuer A eingenommen.

Die Gemeinden erhalten außerdem einen Anteil an den Steuereinnahmen aus der Umsatzsteuer. Für Ribnitz-Damgarten fallen hier rund 800 000 Euro ab. Die Hundesteuer bringt jährlich etwa 59 000 Euro.

Eine weitere wichtige Säule der Finanzierung der Verwaltung der Stadt Ribnitz-Damgarten sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Die werden vom Land weitergereicht und anhand der Steuerkraft berechnet. Für Ribnitz-Damgarten sind für 2021 rund 6,35 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen eingeplant. Davon hat die Stadt allerdings eher wenig. Denn im Grunde wandert eine ähnliche Summe an den Landkreis und zwar als sogenannte Kreisumlage in Höhe von 6,4 Millionen Euro.

Vom Land gibt es seit dem vergangenen Jahr aber weitere Zuschüsse und zwar in Form der sogenannten Infrastrukturpauschale. Diese soll wegfallende Einnahmen aus der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge auffangen. 2021 und 2022 erhält Ribnitz-Damgarten hier rund 1,02 Millionen Euro.

Schilfmahdflächen werden verpachtet

Eine weitere Säule der Finanzierung des Stadthaushaltes sind die Einnahmen aus Mieten, Pachten, Konzessionsabgaben oder auch Gewinnabführungen. Zusammengenommen sind hier in diesem Jahr rund 3,3 Millionen Euro eingeplant. Pachteinnahmen aus Garten- bzw. Ackerland bringen dabei etwa 320 000 Euro, die Vermietung von Gebäuden, Garagen oder Stellplätzen in Ribnitz-Damgarten mehr als 200 000 Euro. Die Verpachtung von Jagdgebieten bringt etwa 61 000 Euro. Seit 2020 werden jährlich sogar 14 000 Euro aus der Verpachtung von Schilfmahdflächen erwirtschaftet.

Die Gewinnabführung der Gebäudewirtschaft bringt etwa eine halbe Million Euro. Knapp 500 000 Euro bringen auch die Gewinnabführung bzw. Konzessionsabgabe der E.dis AG, rund 230 000 Euro die Gewinnabführung und Konzessionsabgabe der Stadtwerke.

Einnahmen durch Gebühren und Entgelte

Auch Gebühren und Entgelte bringen einiges an Einnahmen, finanzieren in der Regel aber die Kosten der jeweiligen Einrichtung. So rechnet die Stadt beispielsweise mit zusammengezählt 181 000 Euro aus Friedhofsgebühren, Friedhofsunterhaltungsgebühren und Grabnutzungsentgelten. Parkgebühren sollen rund 150 000 Euro in die Kasse spülen.

Bußgelder im ruhenden Verkehr, also Knöllchen, haben 2019 übrigens für Einnahmen in Höhe von rund 22 000 Euro gesorgt. Für 2021 sind hier 30 000 Euro angesetzt, eine leichte Steigerung. Möglicherweise lässt sich das darauf zurückführen, dass im Ordnungsamt eine Saisonstelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs geschaffen wurde, also in der Urlaubssaison eine Politesse eingestellt wird.

Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten, Mittwoch, 3. Februar, 18 Uhr, Begegnungszentrum Ribnitz, Demmlerstraße 6. Während der Sitzung müssen alle Teilnehmer eine OP- bzw. FFP-2-Maske tragen.

