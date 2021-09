Ribnitz-Damgarten

„Die Menschen wollen raus, sie wollen sich treffen, sie wollen etwas erleben“ – Manfred Schumann von der gleichnamigen Event Gastronomie GmbH lässt seinen Blick über Menschenmassen auf dem Ribnitzer Marktplatz schweifen. Die 14. Einkaufsnacht in der Bernsteinstadt bestätigt ihn: Tausende Menschen flanieren zwischen Rostocker Tor und Kaufhaus Stolz über die autofreie Lange Straße.

Stärken vor dem Einkauf, Claudia Gehrmann reicht eine Bratwurst nach der anderen heraus. Quelle: Timo Richter

An verschiedenen Orten gibt es ein Musikprogramm, der Marktplatz ist Treffpunkt für einen Imbiss, für eine Limo oder ein Bier. „Corona scheint es hier nicht zu geben“, sagt Manfred Schumann, während Mitarbeiterin Claudia Gehrmann eine Pommes, eine Bratwurst nach der anderen hinausreicht.

Dörte Fentzahn und Christian Lühe testen gerade noch den Sound auf der der Marktplatzbühne, da ist das Konzert am Rostocker Tor schon in vollem Gange. Die Kleinstbesetzung der Güstrower Partyband „Lacy Talks“ zieht nach und versorgt die Gäste auf dem Marktplatz mit ihren Interpretationen aktueller Hits und Klassikern.

Hoffnung auf Mehr-Umsatz

Erst einmal brummt das Geschäft unter freiem Himmel. Aber frisch gestärkt zieht es die Menschen auch die Geschäfte. Denn „rumkommen“ soll bei der Einkaufsnacht ja auch etwas für die beteiligten Händler, wie beispielsweise Stefan Frank sagt, der an dem Abend in der Mode-Galerie seiner Frau Anne aushilft.

In der Mode-Galerie war immer gut zu tun. Quelle: Timo Richter

In den geöffneten Geschäften, das waren längst nicht alle zwischen Rostocker Tor und Kaufhaus Stolz, galt aufgrund der Corona-Pandemie Maskenpflicht, außerdem durfte zur selben Zeit nur eine bestimmte Anzahl von Kunden in dem Laden sein.

Schnell bilden sich Schlangen vor den Türen. Meist genau wurden die Zutrittsbeschränkungen eingehalten. Glück hatte, der sein Geschäft unter freiem Himmel tätigte. Nicole und Wim Sanders aus Kalkar in Nordrhein-Westfalen genießen am Rande des Marktplatzes einen Glühwein. Sie urlauben das erste Mal in Mecklenburg-Vorpommern und haben sich für ihren Aufenthalt ein Domizil in Ribnitz-Damgarten ausgesucht. Sie nippen am Getränk und sind mehr als zufrieden. Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sei ihnen viel zu voll, die Bernsteinstadt biete ansprechende Architektur. „Es ist etwas Besonderes hier, hier ist es authentischer.“

Unerwarteter Ansturm

Mit dem Ansturm wurde bei „Crank Ink“ nicht gerechnet. Piercings oder Tattoos sind an dem Abend gefragt wie selten zuvor. Bis tief in die Nacht macht Tina Koslowski Termine für das Anbringen eines Körperschmucks. Vor allem Mädchen mit Müttern sowie junge Frauen stehen schon am frühen Abend für eine „Behandlung“ in der Schlange.

Peter Baier und sein Sohn Max entdecken das bronzene Stadtmodell und zeigen sich gegenseitig, wo sie schon überall gewesen sind. Die Familie ist derzeit zu Besuch bei Freunden, die Frauen, heißt es, gingen einkaufen, die Männer schlendern umher.

Besondere Aufmerksamkeit erregt

Besondere Aufmerksamkeit erregen bei ihrem Gang durch die Stadt Lucia und Fabiola. Die beiden beleuchteten Stelzenläuferinnen von der Gruppe „Spice“ aus Hamburg ziehen allerorten die Blicke auf sich. Ein sogenannter Pony-Boy macht den Weg frei für die majestätisch wandelnden Damen.

Viel zu tun hat auch Bernsteinkönigin Sophia Görlich. Unermüdlich dreht sie am Rad einer Lostrommel. Mit den Gratis-Losen können Gutscheine oder Souvenirs gewonnen werden.

Langes Ringen

Im Vorfeld hatten die Mitglieder des Vereins Ribnitzer Innenstadt lange gerungen, ob sie trotz der Corona-Pandemie die Einkaufsnacht durchführen sollten. Am Ende der Diskussion stand der Willen, das Ereignis zu wagen.

Während in den Geschäften auf die Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung großer Wert gelegt wurde, ging es unter freiem Himmel mit fortschreitender Stunde deutlich legerer zu. Die Menschen flanierten durch die Einkaufsmeile, „als ob es Corona nicht gibt“, wie ein Gastronom schon zu Beginn der Einkaufsnacht sagte.

Von Timo Richter