Ribnitz-Damgarten

Die Frage, ob die Kinder oder ihre Eltern aufgeregter waren, ist schwer zu beantworten. Auf jeden Fall war es für die Mädchen und Jungen der 1a am Sonnabend eine sehr liebevolle und emotionale Einschulungsfeier im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten. Sie gehörten zu den insgesamt 62 Kindern, die hier an diesem Tag eingeschult wurden und künftig in der Bernstein-Schule lernen werden.

Allerdings gab es coronabedingt einige Einschränkungen. So wurde die Einschulungsfeier in mehreren Durchgängen durchgeführt. Im großen Saal des Begegnungszentrums saßen bei jedem Durchgang die jeweiligen Familien für sich. Dazu wurden jeweils acht Stühle zu einem Block zusammengestellt, die in mindestens anderthalb Metern Abstand voneinander standen. Die Schulleitung legte großen Wert darauf, dass unter Beachtung der Corona-Vorschriften auch Großeltern und weitere Familienmitglieder bei der Zeremonie dabei sein konnten. Ein Angebot, das von vielen Familien dankbar angenommen wurde. Schulleiterin Christina Bonke freute sich besonders darüber, dass so viele Großeltern aus allen Himmelsrichtungen angereist waren. Und da jeder weiß, wie wichtig Omas und Opas sind, bekamen diese einen herzlichen Applaus.

Kleines Programm per Videobotschaft

Wegen der Corona-Pandemie konnte auch kein Live-Programm der größeren Grundschüler auf die Bühne des Begegnungszentrums gebracht werden wie in normalen Jahren. Stattdessen hatten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 3 ihre neuen Mitschüler per Videobotschaft mit einem kleinen Programm auf die Schule neugierig gemacht.

Christina Bonke begrüßte mit ebenso herzlichen wie aufmunternden Worten die Kinder, ihre Eltern und weitere Familienangehörige. Sie sprach davon, wie wunderbar, spannend und aufregend dieser Schritt in die Schule für die Kinder ist. An die Eltern gewandt sagte sie: „Vertrauen Sie ihren Kindern, dass sie es gut machen werden.“ Und damit die Erstklässler einen guten Start haben, wird in der ersten Zeit zusätzlich ein zweiter Pädagoge mit in die Klassen gehen, kündigte die Schulleiterin an.

Und dann kam der Augenblick, dem die Mädchen und Jungen mit besonders großer Spannung entgegenfieberten. Die Übergabe der Zuckertüten. Jedes Kind kam dazu auf die Bühne, um hier die Zuckertüte mit erwartungsvollen Augen aus den Händen der Eltern entgegenzunehmen. Aber auch an die Eltern war an diesem so wichtigen Tag gedacht worden. Sie bekamen von den Erstklässlern als kleines Dankeschön für ihre vielen Mühen im Vorfeld Blumen überreicht. Und von etlichen Kindern gab es noch ein Küsschen obendrauf.

Unterricht findet in der Schule am Mühlenberg statt

Wie bereits im vergangenen Jahr, so war es auch bei dieser Einschulungsfeier nicht möglich, dass die ABC-Schützen am Einschulungstag ihren Klassenraum in Augenschein nehmen können. Der Grund dafür: Die Grundschüler werden auch in diesem Schuljahr nicht am Standort in der Demmler-Straße unterrichtet, sondern am Ausweichstandort Mühlenberg. Hintergrund ist, dass der Schulcampus umgestaltet wird. Die Bauarbeiten laufen auf vollen Touren. Unter anderem wird die Grundschule in der Demmler-Straße saniert. Zudem bekommt sie einen Neubau. In einem Jahr dürfen die Schulanfänger vom Sonnabend dann in ihre neue Schule einziehen.

„Es war alles sehr gut organisiert. Wir haben uns sehr wohlgefühlt“, sagte Maik Kammer nach der Einschulungsfeier. Sein Sohn Chris gehörte zu den Kindern, die am Sonnabend im ersten Durchgang eingeschult wurden. „Es wurde von der Schule das Beste aus der Situation gemacht“, ergänzte Carmen Düvier, die Mama von Chris.

Von Edwin Sternkiker