Ribnitz-Damgarten

Große Augen und ein kleines Abenteuer: Die Kindergartenkinder der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten hatten am Mittwoch eine ganz besondere Aufgabe. Die Mädchen und Jungen durften die Weihnachtstanne auf dem Ribnitzer Marktplatz schmücken. Die Aktion hatte einen ernsten Hintergrund, sorgte aber bei allen Beteiligten für vorweihnachtliche Stimmung.

Kita-Kinder schmückten am Mittwoch die Weihnachtstanne auf dem Ribnitzer Marktplatz. Quelle: Robert Niemeyer

„Das ist etwas ganz Besonderes für die Kinder“, sagte Kathrin Pierstorf, Leiterin der Kita „Rosengarten“. Die fünf- und sechsjährigen Kinder hatten drei Tage gebastelt. Ihren selbst gemachten Weihnachtsbaumschmuck durften die Mädchen und Jungen am Mittwochmorgen an der Weihnachtstanne befestigen, mit Masken und zeitversetzt in kleinen Gruppen. Und auch ganz oben, der Ribnitzer Feuerwehr sei Dank. Die Kameraden hatten nämlich ihre Drehleiter mitgebracht. Und so wurden die Kinder im Korb bis zur Spitze der Tanne gebracht, um Kugeln, Sterne und andere Weihnachtsdeko anzubringen.

Ein Baum der Stadt

„Damit wird unser Baum wirklich noch mehr zu unserem Baum“, sagte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Er hatte die Idee zu der Aktion. Sämtliche Kitas der Stadt waren bzw. sind eingeladen, die Tanne zu schmücken. Die Ribnitz-Damgartener Feuerwehr sorgte mit Musik, Kinderpunsch und ihrer Technik für den passenden Rahmen. Und das auch am Donnerstag, 25. November. Dann wird die Weihnachtstanne in der Schillstraße in Damgarten von Kita- und Grundschulkindern Damgartens geschmückt. „Ein besonderes Dankeschön gilt der Feuerwehr“, sagt Thomas Huth.

Im Korb der Drehleiter der Ribnitzer Feuerwehr durften die Kinder mitfahren, um ihren selbst gebastelten Schmuck am Baum zu befestigen. Quelle: Robert Niemeyer

Quasi Auslöser für diese Aktion sind Vorfälle aus dem vergangenen Jahr, als die Weihnachtstanne auf dem Marktplatz Opfer von Zerstörungswut wurde. Unter anderem waren Ende November 2020 Lichterketten der Tanne abgerissen und zerstört worden. Den Vogel abgeschossen hatte schließlich jemand, der am Sonntag nach Weihnachten gegen 1 Uhr am 27. Dezember vergangenen Jahres, die Weihnachtstanne mit einer Motorsäge gefällt hatte. Eine Aktion, die stadtweit für Kopfschütteln sorgte.

Zerstörer von der Polizei ermittelt

Die Weihnachtstanne auf dem Ribnitzer Marktplatz wurde in der Nacht zu Sonntag abgesägt. Quelle: Robert Niemeyer

Die beiden Täter konnten von der Polizei tatsächlich ermittelt werden, wie Bürgermeister Thomas Huth mitteilte. Eine Verurteilung im juristischen Sinne habe es nicht gegeben, stattdessen eine Einigung im Sinne des Täter-Opfer-Ausgleichs. So habe der Zerstörer der Weihnachtsbaumbeleuchtung die Rechnung für die Reparatur in Höhe von etwa 1000 Euro begleichen müssen. Der Mann, der den Baum abgesägt hatte, erklärte sich bereit, für eine gewisse Zeit beim städtischen Bauhof zu arbeiten.

Mit der Aktion in diesem Jahr soll der Tannenbaum auch ein Stück weit vor Angriffen geschützt werden. Denn wer bringt es schon übers Herz, den selbst gebastelten Schmuck der Ribnitz-Damgartener Kinder zu zerstören? Sicherlich niemand, der einigermaßen am Gemeinwohl interessiert ist.

Von Robert Niemeyer