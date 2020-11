Ribnitz-Damgarten: So soll die Essensversorgung an den Schulen verbessert werden

Ribnitz-Damgarten

Der Versorgungsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund für die städtischen Schulen in Ribnitz-Damgarten ist mittlerweile gekündigt, und zwar zum 31. Juli 2021. Auch der ASB selbst habe laut Silke Kunz, 2. stellvertretende Bürgermeisterin, die Kündigung bereits bestätigt. Damit steht fest. Bis zum nächsten Schuljahr muss ein neuer Versorger gefunden werden, der die Kinder an der Regionalschule Rudolf-Harbig, in der Kantine am Bleicherberg und am Standort der Bernsteinschule in der Demmler-Straße versorgt.

DGE-Qualitätsstandard als Orientierungshilfe

Leichter gesagt als getan, denn zunächst müssen die Beteiligten erst einmal festlegen, was sie denn wollen bzw. was das Beste für die Kinder ist. Dazu hatte der Bildungsausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens in dieser Woche einen Experten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ( DGE) eingeladen. Arndt Müller stellte den Ausschussmitgliedern und den anwesenden Mitgliedern des sogenannten Ess-Teams der Bernsteinschule den sogenannten DGE-Qualitätsstandard für die Schulversorgung vor.

Die zugehörige Broschüre für diesen Standard hat 56 Seiten. Hier sind beispielsweise Empfehlungen aufgelistet, wie der Speiseplan einer Schulversorgung gestaltet werden sollte, welche Lebensmittel in welcher Häufigkeit innerhalb von vier Wochen verwendet und wie die Speisen zubereitet werden sollten. Laut Arndt ist in einigen Bundesländern der DGE-Standard bereits gesetzlich verankert. In Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht. „Recht viele Caterer folgen den Empfehlungen, jedoch nicht alle“, so Arndt Müller. Die Versorger können sich sogar mit dem DGE-Logo zertifizieren lassen, wenn sie die Standards erfüllen.

Experte: „Die Schüler müssen gerne hingehen wollen.“

In Ribnitz-Damgarten war man zuletzt davon ausgegangen, dass der ASB diese DGE-Zertifizierung hat. Laut Arndt Müller ist dies auch der Fall, allerdings für Kindertagesstätten. Für die Schulversorgung gebe es eine eigene Zertifizierung. Diese habe der ASB nicht.

Die Empfehlungen der DGE beleuchten mehr als nur das Essen an sich. „Viel Akzeptanz hängt auch an der räumlichen Situation. Die Schüler müssen gerne hingehen wollen“, sagt Arndt Müller. Eine Mensa, in der sich die Kinder wohlfühlen, sei deshalb ebenso wichtig wie auch die Art und Weise der Ausgabe der Essen. Mit Büfettstationen, etwa für Salat, werde den Schülern eine gewisse Selbstverantwortung übertragen. „Die Kinder lernen dann beispielsweise, Mengen einzuschätzen“, so Müller.

In Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern und auch den Schülern soll nun eine sogenannte Leistungsbeschreibung entwickelt werden, die als Grundlage für die Ausschreibung des neuen Versorgervertrages in Ribnitz-Damgarten dienen soll. Dafür soll nun zunächst ein Kriterienkatalog entwickelt werden, mit dem die Wünsche und Vorstellungen der Eltern gesammelt werden sollen. Anfang des kommenden Jahres soll dann die Leistungsbeschreibung erstellt werden, auf die sich Caterer dann bewerben. „Ich halte das zeitlich für machbar“, so Silke Kunz.

Qualität gleich Geschmack?

Das Grundproblem an den städtischen Schulen ist aber offenbar, dass es den Kindern nicht schmeckt. „Wenn man die Speisepläne des ASB liest, würde man sagen: perfekt. Trotzdem landet alles in der Tonne“, sagt Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. Über Geschmack lässt sich bekanntlich jedoch trefflich streiten. Und so kann auch das gesündeste Essen mitunter unberührt stehen bleiben. Laut Arndt Müller spiele deshalb auch die Ernährungsbildung eine Rolle, wenn es um die Erarbeitung eines Ernährungskonzeptes für die Schülerversorgung geht. In dieser Richtung, so Christina Bonke, finde sich das Thema gesunde Ernährung an der Bernsteinschule jedoch lediglich in Ansätzen im Unterricht wieder.

In der aktuellen Situation – Baustelle Bildungscampus, Corona-Krise – sei es jedoch schwer möglich, Ernährungsunterricht, etwa in Form von AGs oder Projekten, zu etablieren. „Perspektivisch ist es aber sinnvoll, das Thema stärker zu berücksichtigen.“

Der Wechsel des Versorgers am Standort Demmler-Straße/ Berliner Straße habe sich dagegen bereits ausgezahlt. Hatten zuvor gerade einmal etwa 12 Schüler das Essensangebot vor Ort genutzt, seien es nun etwa 60. Im Begegnungszentrum werden die Kinder und Jugendlichen bis zur Fertigstellung des Bildungs-Campus von der Firma Hanse-Menü aus Rostock versorgt.

