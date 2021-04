Ribnitz-Damgarten: So soll ein neuer Essensversorger für die Schulen gefunden werden

Ribnitz-Damgarten

In der Diskussion um die Verbesserung der Essensversorgung in den Ribnitz-Damgartener Schulen haben die Beteiligten jetzt einen großen Schritt nach vorn gemacht. Nach monatelangen Gesprächen, Abstimmungen und Informationsrunden haben sich Schulen. Eltern, Politik und Verwaltung nun auf einen Kriterienkatalog geeinigt, auf dessen Grundlage der Auftrag bzw. die Aufträge für die Versorgung der Schüler in den städtischen Schulen neu vergeben werden soll.

Doch die Zeit drängt. Bereits zum kommenden Schuljahr 2021/22 soll die Essensversorgung auf neue Füße gestellt werden. „Der Fokus liegt auf der Qualität, aber auch auf der Nachhaltigkeit“, sagt Tino Leipold, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Der Ausschuss hatte jüngst die Kriterien der Vergabe diskutiert und dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Vergabeverfahren zugestimmt.

Erfahrene Caterer oder lokale Gastronomen

Dieses Verfahren gestaltet sich relativ offen. „Wir möchten jeden auffordern, der sich das vorstellen kann, sich zu bewerben“, sagt Silke Kunz, zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters. Die Verwaltung hat unter anderem bekannte Caterer angeschrieben. Aber auch lokale Gastronomen, die sich mit der Schulspeisung beispielsweise ein zweites Standbein aufbauen möchten, können sich bewerben.

Zwei Aufträge sind zu vergeben. Zum einen wird für die Essensversorgung der Schüler der Regionalschule Rudolf Harbig in Damgarten ein neuer Versorger gesucht. Zum anderen soll für die Kantine Am Bleicherberg ein neuer Betreiber gefunden werden. Hier werden derzeit die Grundschüler der Bauermeister-Schule versorgt, ebenso wie die Grundschüler der Bernsteinschule, die bis zur Fertigstellung des Grundschulneubaus in der Demmler-Straße in der Schule am Mühlenberg beschult werden. „Wir vergeben aber nicht die Leistungen, sondern einen Mietvertrag“, so Silke Kunz. Heißt: Vermietet werden die Kantine Am Bleicherberg und die Ausgaberäume in der Harbig-Schule.

Frisch vor Ort gekocht?

Und das an den Bewerber mit dem überzeugendsten Konzept. Für die Kantine Am Bleicherberg sind dabei neun Kriterien festgehalten worden, die unterschiedlich gewichtet werden. Ein wichtiges Kriterium ist beispielsweise, dass in der Küche der Kantine frisch gekocht wird. Der bisherige Betreiber hatte dies zuletzt nicht mehr getan, sondern das Essen weitestgehend fertig geliefert und hier ausgegeben. Die Politik forderte jedoch zuletzt vehement frisch gekochtes Schulessen vor Ort. K.o.-Kriterium ist dies jedoch nicht.

In die Betrachtung fließt außerdem die Qualität des Essens mit ein. Grundlage hierfür sind die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ein abwechslungsreicher Speiseplan mit mindestens einem vegetarischen Gericht ist ebenso Kriterium wie eine freundliche Atmosphäre im Speisesaal oder die Gestaltung des Bestellvorgangs. Die Kantine soll außerdem wieder als eben solche genutzt werden können, also als Mittagsangebot für Anwohner und Werktätige. Auch Veranstaltungen sollen hier wieder möglich sein. Ebenso wünschen sich die Verantwortlichen, dass von der Kantine aus die Teilnehmer bzw. Organisatoren städtischer Veranstaltungen mit Frühstück oder Abendessen versorgt werden können.

Der letzte Punkt fällt bei der Harbig-Schule weg, ebenso wie der Aspekt, vor Ort frisch zu kochen, da diese Möglichkeit nicht vorhanden ist. Die anderen Kriterien werden dabei etwas anders gewichtet als bei der Kantine Am Bleicherberg.

Verhandlungsmasse Essenszuschuss

„Wir erhoffen uns mehr Esser“, macht Silke Kunz die Zielstellung deutlich. Zuletzt war der bisherige Betreiber in die Kritik geraten, weil die Qualität des Essens nicht mehr gestimmt habe. Deshalb war die Entscheidung getroffen worden, die Essensversorgung neu zu vergeben. „Wir haben sehr viele Variablen“, so Kunz.

Silke Kunz, 2. stellvertretende Bürgermeisterin Ribnitz-Damgartens. Quelle: Robert Niemeyer

Eine davon ist der Preis. Wo der Essenspreis am Ende landen wird, sei offen. Umfragen hätten ergeben, dass Eltern durchaus bereit seien, mehr für das tägliche Schulessen zu zahlen, wenn die Qualität stimmt. „Ziel ist, einen guten Preis für das Essen zu erhalten“, so Silke Kunz. In diesem Zusammenhang müsse auch der städtische Essenszuschuss gesehen werden. Der Stand vor einiger Zeit kurz vor der Streichung ist nun aber laut Tino Leipold zumindest Verhandlungsmasse. Für das anstehende Schuljahr stehe der Zuschuss von unter anderem 30 Cent pro Essen nicht zur Debatte. Zukünftig müsse über die Verwendung jedoch diskutiert werden. Möglich sei, die jährlich im Haushalt eingeplanten 60 000 Euro als Investitionszuschuss zu verwenden. „Die Streichung wird nicht diskutiert“, so Leipold.

Bis zum 27. April sollen die interessierten Essensversorger ihre Unterlagen einreichen. Die Verwaltung fällt dann eine Vorauswahl. Die jeweils drei aussichtsreichsten Kandidaten sollen sich dann im Bildungsausschuss vorstellen. Die Ausschussmitglieder, die Verwaltung sowie das sogenannte Ess-Team, also Lehrer und Eltern der Schulen, stimmen dann im Mai über die Bewerber ab. Der Vertrag selbst soll bis zum 31. Mai unterschrieben sein. Ab 1. August gilt der Mietvertrag für die jeweiligen Räume. Die detaillierten Ausschreibungen sind auf der Internetseite www.ribnitz-damgarten.de veröffentlicht worden.

Für das Schuljahr 2022/23 soll dann auch die Essensversorgung in der Bernsteinschule bzw. für den neuen Bildungscampus neu vergeben werden.

Von Robert Niemeyer