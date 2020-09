Ribnitz-Damgarten: So sollen Pestizide von Äckern verbannt werden

Ribnitz-Damgarten

In immer mehr Städten stößt der Einsatz glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel auf Flächen, die die Kommunen an Landwirte verpachten, auf Ablehnung. Auch in Ribnitz-Damgarten. Hier setzt sich bereits seit mehreren Jahren die Initiative für Leben, Landwirtschaft, Natur und Tourismus im Ortsteil Klockenhagen dafür ein, dass auf allen von der Stadt verpachteten Flächen auf Glyphosat und andere Pestizide verzichtet wird. Das Anliegen der Initiative wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. 1495 haben sich mit ihrer Unterschrift für eine pestizidfreie Kommune Ribnitz-Damgarten ausgesprochen. Kathrin Prange, Mitglied der Umweltinitiative, übergab in der Sitzung der Stadtvertreter im August Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) und Stadtpräsident Hans-Joachim Westendorf ( CDU/ FDP) die Unterschriftenlisten.

Die meisten Pachtverträge laufen kommendes Jahr aus

Die Initiative hofft nun, dass man dem Ziel im Zuge der anstehenden Neuverpachtung näher kommt. Die Stadt Ribnitz-Damgarten bereitet die Neuverpachtung der ihr gehörenden landwirtschaftlichen Flächen vor, weil der größte Teil der alten Verträge im September 2021 ausläuft. Dabei geht es um immerhin rund 1300 Hektar.

Nachdem die Kriterien für die Neuverpachtung erarbeitet worden sind, hat die Stadt nun weitere Schritte unternommen, um diese vorzubereiten. In der jüngsten Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses berichtete Bauamtsleiter Heiko Körner, dass mit der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen worden sei, „um ein gerechtes und transparentes Verfahren zu sichern“. Man habe mit Hilfe der Landgesellschaft begonnen, von den bisherigen Pächtern betriebsbezogene Angaben per Fragebogen zu ermitteln, zum Beispiel zur Größe der bewirtschafteten Fläche, zu Tierbesatz, Investitionen, zur Anzahl der Arbeitskräfte und auch zur regionalen Verankerung des jeweiligen Landwirtschaftsbetriebes. Derzeit werden die Angaben ausgewertet und – wo notwendig – die Angaben vervollständigt.

Auch kleinere Betriebe sollen zum Zuge kommen

Nach den von der Stadt aufgestellten Kriterien sollen auch kleine landwirtschaftliche Betriebe unter 20 Hektar die Möglichkeit bekommen, Flächen zu pachten. Hier stellt sich für die Umweltinitiative allerdings die Frage, wie denn diese Betriebe, vielleicht auch Existenzgründer, von der Neuverpachtung erfahren sollen, wenn gar keine Ausschreibung stattfindet?

Bevorzugt werden sollen bei der Neuverpachtung ökologisch wirtschaftende Betriebe, jedoch ohne „Verteufelung“ des konventionellen Landbaus, betonte Bürgermeister Thomas Huth. Aus seiner Sicht hätten sich die im Stadtgebiet und in den Ortsteilen agierenden Landwirte zum großen Teil sehr positiv entwickelt, so der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef. Und er verweist darauf, dass mittlerweile auf immerhin über der Hälfte der von der Stadt verpachteten Landwirtschaftsflächen bereits ökologisch gewirtschaftet werde. Auf dem Gut Klockenhagen sei das zu 100 Prozent der Fall.

Gewichtung der Kriterien nach Punktesystem

Zu den Verpachtungskriterien gehört auch dieser Punkt: „Verzicht auf die Ausbringung von Glyphosat und Klärschlamm und Verzicht auf den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Pachtflächen. (Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden, synthetischen Düngemitteln und Gülle im konventionellen Landbau)“. Nach Auffassung der Umweltinitiative Klockenhagen sollte die „Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden, synthetischen Düngemitteln und Gülle“ ein eigenständiger Punkt sein. Sollte der komplette Verzicht einem Betrieb nicht sofort möglich sein, müsse der Begriff „Reduzierung“ quantifiziert werden, was zum Beispiel Art und Konzentration der Stoffe und Häufigkeit der Ausbringung angeht, so die Initiative in einem Papier, das dem Ausschuss und der Stadtverwaltung zugeleitet wurde. „Dabei sollte eine klare zeitliche Übergangsfrist zur Pestizidfreiheit festgelegt werden.“

Die Initiative macht weiter deutlich, dass aus ihrer Sicht eine Gewichtung der Kriterien nach einem Punktesystem entscheidend sei. „Ökologische und soziale Aspekte sind von zentraler Bedeutung und verdienen eine entsprechend höhere Bewertung.“

Die Umweltinitiative regte bereits vor längerem an, dass die Stadtverwaltung Kontakt zu „FairPachten“ aufnimmt. Das sei bereits geschehen, berichtete der Bauamtsleiter in der Sitzung des Landwirtschafts- und Umweltausschusses weiter. Für Mitte Oktober habe man sich zu einem Informationstermin verabredet. Daran werden auch Vertreter der Landgesellschaft teilnehmen. Körner: „Aus den Gesprächen hoffen wir Rückschlüsse ziehen zu können für unser Verfahren“.

„FairPachten“ steht allen Verpächtern, dazu gehören auch Kommunen und Gebietskörperschaften, kostenlos beratend zur Seite, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, welche Naturschutzmaßnahmen für Ackerflächen sinnvoll sind und wie diese sich in den Pachtverträgen niederschlagen könnten.

Ausschussvorsitzender Helge Eggersmann ( SPD/Grüne) machte deutlich, er hoffe, dass das Verfahren für den ein oder anderen Pächter Anlass sein werde „für ein Umdenken in Richtung ökologisches Wirtschaften“.

Von Edwin Sternkiker