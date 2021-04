Ribnitz-Damgarten

Für die Nutzung des leerstehenden Gebäudes 2 des ehemaligen Bildungszentrums im Grünen Winkel Damgarten gibt es neue Überlegungen. Wie Kreissprecher Olaf Manzke auf OZ-Anfrage mitteilte, werde zur Zeit „in der Kreisverwaltung intensiv geprüft, ob in das Gebäude die Regionalstelle Ribnitz-Damgarten der Kreismusikschule einziehen kann. In räumlicher Hinsicht bietet es deutlich mehr Platz als das jetzt von der Musikschule genutzte Gebäude im Ribnitzer Musikantenweg.“

Private Investoren bissen nicht an

Der Kreis Vorpommern-Rügen als Eigentümer des Gebäudes hat in den vergangenen Jahren auch versucht, auf dem freien Markt private Investoren zu finden. Dies sei leider nicht gelungen, so Manzke. Deshalb unternehme man nun verstärkt Anstrengungen, das Haus selbst zu nutzen. „In das Gebäude ist viel Geld geflossen, es wäre schade, wenn es durch langes Leerstehen baulich Schaden nehmen würde“, sagte der Kreissprecher weiter. Im Gespräch ist nicht nur die Musikschule, sondern auch die Berufliche Schule Damgarten des Landkreises Vorpommern-Rügen. Sie befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Bildungszentrum. „Derzeit prüfen wir, ob und inwieweit es auch für die Berufliche Schule interessant sein könnte, Teile von Haus 2 zu nutzen“, so Manzke.

Während beim Haus 2 damit einiges in Bewegung gekommen ist, sieht es beim Haus 1 anders aus. Das ebenfalls dem Kreis gehörende Gebäude soll stark von Schimmel befallen sein.

Hintergrund für die Bemühungen, Nachnutzer zu finden: Nachdem das Bildungszentrum Ribnitz-Damgarten 2016 Insolvenzantrag stellen musste und zum 31. Mai 2017 abgewickelt wurde, verhandelte die Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen mit mehreren Interessenten über die Nutzung von Haus 2 und die dazugehörigen Werkstätten. Mit dem Verein „BBV - Bildung Bedeutet Verstehen“ wurde dann ein Interessent gefunden. Der Stralsunder Bildungsträger übernahm mit Wirkung vom 1. Juni 2017 das Haus 2 des ehemaligen Bildungszentrums. Die Angebote, die er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern dort machte, reichten von der Berufsfrühorientierung für Schüler bis hin zur Betreuung älterer Menschen. Die Berufsfrühorientierung war bereits im ehemaligen Bildungszentrum eines der wichtigsten Betätigungsfelder.

Stralsunder Verein musste nach einem Jahr aufgeben

Tradition hatte im Grünen Winkel auch die Ausbildung von Kosmetikerinnen. Auch daran knüpfte der neue Träger an. Am Standort Damgarten war außerdem die Service-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft Vorpommern mbH (SVDV), eine hndertprozentige Tochter des Vereins BBV, an den Start gegangen. Die Angebote der SVDV reichten vom Hausmeisterservice und von hauswirtschaftlichen Diensten bis hin zum Reinigungsservice für Firmen und private Haushalte sowie Serviceleistungen im Garten- und Landschaftsbau. Die SVDV war auch in der Gastronomie tätig und übernahm den Betrieb der Küche des ehemaligen Bildungszentrums in Haus 2.

Doch nach nur einem Jahr war Schluss. Der „Verein Bildung Bedeutet Verstehen“ zog sich aus Damgarten zurück. Zum 31. August 2018 wurde der Standort aufgelöst. Auch die SVDV verließ die Stadt.

Wenn nun mit der Musikschule und/oder mit der Beruflichen Schule wieder Bildungsträger in das Haus 2 einziehen würden, dann wäre das optimal, sagt Olaf Manzke. „Eine solche Nutzung würde bestens zum Ensemble passen.“ Zu diesem Ensemble gehört auch das Haus 3 des ehemaligen Bildungszentrums. Hier war im Februar 2017 die Kita „Die kleinen Tüftler“ eröffnet worden, Träger war zu diesem Zeitpunkt noch das Bildungszentrum. Nachdem das zum 31. Mai 2017 abgewickelt wurde, stand die Frage, was mit der Kita werden soll. Für die Einrichtung musste unbedingt ein neuer Träger gefunden werden. Das gelang: Am 1. Oktober 2017 übernahm die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Soziale Dienste Vorpommern gGmbH die Kindertagesstätte, heute heißt sie Kita „Grüner Winkel“.

Von Edwin Sternkiker