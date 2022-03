Ribnitz-Damgarten/Dierhagen

Die Corona-Welle rauscht durch den Landkreis Vorpommern-Rügen, und das spüren auch die Schulen. Allerdings in unterschiedlicher Intensität. Mit am stärksten getroffen hat es die Bernstein-Schule Ribnitz-Damgarten. Mit ihren rund 700 Schülerinnen und Schülern und etwa 70 Lehrkräften ist sie die größte im Schulamtsbezirk Greifwald.

Allein am Dienstag wurden 14 Schülerinnen und Schüler krank gemeldet. Insgesamt seien es so viele, dass man wieder dazu übergegangen sei, auch mal eine Klasse oder zwei Klassen der Klassenstufen 7 und 8 zu Hause zu lassen, so Anne-Gret Schween, stellvertretende Schulleiterin. Besonders problematisch ist, dass es sehr viele Lehrkräfte getroffen hat. Derzeit sind es 16 Kolleginnen und Kollegen, die erkrankt sind. Zwölf davon an Corona, die anderen sind „normal“ krank.

Bedeutet für die verbliebenen Lehrkräfte, dass verstärkt Vertretungsstunden für sie anfallen. „Diese Welle hat uns stärker erwischt als die vorherige“, so Anne-Gret Schween. Sie hofft nun auf Entspannung in der übernächsten Woche, wenn die Kolleginnen und Kollegen wieder aus der Quarantäne zurückkehren bzw. sich dann freigetestet haben.

Nur noch vier Schüler im Klassenraum

Auch in der Regionalen Schule „Rudolf Harbig“ hat man die Corona-Welle zu spüren bekommen, sehr deutlich sogar. Zeitweise seien es bis zu 100 Schülerinnen und Schüler an einem Tag gewesen, die fehlten, schildert Schulleiterin Kerstin Schaperjahn die Situation. Besucht wird die Schule von insgesamt rund 350 Schülerinnen und Schülern. Letzte Woche hätten in einer 7. Klasse nur noch vier Schülerinnen und Schüler im Klassenraum gesessen. Auch etliche Kolleginnen und Kollegen hatte es erwischt, aber bei den Lehrkräften habe sich die Situation deutlich entspannt, so die Schulleiterin.

Derzeit seien bis auf einen Lehrer wieder „alle Bord“. Allerdings gebe es für sie mehr zu tun. Der Grund: Da sich nach wie vor etliche Schüler in Quarantäne befinden, heißt das für die Lehrkräfte, dass sie einerseits vor Ort unterrichten, aber auch das Material und die Aufgaben für diese Schüler vorbereiten und ins Netz stellen müssen. „Das ist sehr aufwendig“, sagt Kerstin Schaperjahn.

Auch um das Wossidlo-Gymnasium macht Corona natürlich keinen Bogen, dennoch herrscht hier eine gewisse zuversichtliche Gelassenheit. „Durch unsere Schule läuft die Corona-Welle sozusagen zeitlich gestreckt durch. Derzeit sind es drei Kolleginnen und Kollegen, die wegen Corona ausfallen, das sind nicht einmal zehn Prozent des Lehrkörpers. Der Unterricht unter Pandemiebedingungen ist damit gesichert. Und auch in den Klassen hält sich das Infektionsgeschehen in überschaubaren Grenzen“, berichtet Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann.

Corona-Geschehen durch hohe Dynamik gekennzeichnet

Das führt er unter anderem darauf zurück, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Pausen sehr viel draußen aufhalten. Hier sei es von großem Vorteil, dass die Schule über sehr große Freiflächen verfüge. Bei schlechtem Wetter dürfen sich die Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Jahrgangsstufe zwar bereits seit dem 7. März wieder im Atrium aufhalten. „Wir empfehlen aber weiterhin, die Pausen generell im Freien ohne Maske zu verbringen.“

In der Löwenzahn-Grundschule Damgarten lernen 88 Schülerinnen und Schüler. Stand Dienstag fehlten 16 Kinder. Einige haben Corona, einige sind als Kontaktperson mit in Quarantäne. Und bei mehreren Kindern stehe die Bestätigung durch den PCR-Test noch aus, berichtet Schulleiterin Swantje Petersen. Die Situation sei durch eine hohe Dynamik gekennzeichnet und verlange sowohl der Schulverwaltung als auch den Kolleginnen viel ab. Besonders herausfordernd sei die Situation vor allem deshalb, weil von den vier Klassenleiterinnen zwei coronabedingt fehlen.

In der Grundschule Dierhagen gibt es unter den rund 70 Schülerinnen und Schülern nur vereinzelt Corona-Fälle, berichtet Schulleiterin Silke Bretzke. Ein, zwei Kinder pro Klasse. Bei den Lehrkräften gebe es derzeit keine coronabedingten Ausfälle. „Unser sechsköpfiges Team ist komplett“, freut sich die Schulleiterin. Die meisten Kinder würden auch an ihrem Platz in den Klassenräumen weiterhin ihre Masken tragen, obwohl sie das nach der neuesten Verordnung gar nicht mehr bräuchten, berichtet die Schulleiterin abschließend.

Von Edwin Sternkiker