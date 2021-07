Ribnitz-Damgarten: Sommerpause in der Lokalpolitik endet

Ribnitz-Damgarten

Die letzte Woche der Sommerferien in MV hat begonnen. Und auch die Kommunalpolitik erwacht teilweise wieder. Die ersten Gremien tagen nach der Sommerpause wieder. Hier die Sitzungswoche im Überblick.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 27. Juli, tagt der Sportausschuss der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung. Um 17 Uhr geht es auf dem Rudergelände am Damgartener Hafen los. Unter anderem beraten die Mitglieder des Ausschusses über Fördermittelanträge Ribnitz-Damgartener Sportvereine. Diese Vereine stellen sich außerdem dem Ausschuss vor. Auch wird der Vereinssportlehrer des Stadt vorgestellt.

Um 19 Uhr tagt am Dienstag die Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskows im Dorfgemeinschaftshaus in Ahrenshagen. Unter anderem werden der gewählte Gemeindewehrführer sowie sein Stellvertreter bestätigt und ernannt, gleiches gilt für den stellvertretenden Ortswehrführer der Ortsfeuerwehr Pantlitz. Darüber hinaus wird über den aktuellen Stand der Erstellung der neuen Homepage der Gemeinde berichtet.

Am Donnerstag, 29. Juli, tagt der Landwirtschafts- und Umweltausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Beginn ist um 17.30 Uhr im Rathaussaal in Ribnitz. Unter anderem geht es um die Themen Vernetzte Vielfalt an der Schatzküste im Bundesprogramm Biologische Vielfalt sowie das Biodiversitätskonzept für landwirtschaftliche Pachtverträge.

Amt Darß/Fischland / Gemeinde Zingst

Am Dienstag, 27. Juli, findet die nächste Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Darß/Fischland statt. Beginn ist um 17 Uhr im „Kiek in“ in Prerow. Unter anderem wird der Widerspruch der Gemeinde Born gegen den Beschluss des Amtsausschusses über die Eilentscheidung des Amtsvorstehers über die Einrichtung und Ausstattung von zwei Testzentren behandelt. Außerdem wird über die aktuelle Haushaltslage des Amtes berichtet.

Amt Recknitz-Trebeltal

Am Donnerstag, 29. Juli, tagt der Amtsausschuss des Amtes Recknitz-Trebeltal. Um 19 Uhr beginnt die Sitzung in der Aula der Regionalen Schule Tribsees. Die Ausschussmitglieder berichten über wichtige Angelegenheiten in ihren Gemeinden und beraten über das Tourismuskonzept des Amtes.

Im Amt Barth sowie in der Stadt Barth und in der Stadt Marlow finden in dieser Woche keine Sitzungen lokalpolitischer Gremien statt.

