Ribnitz-Damgarten

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wer zuletzt einmal durch die Klosterwiesen in Ribnitz gegangen ist, dem mag aufgefallen sein, dass in dem beliebten Park südlich des Ribnitzer Klosters etwas fehlt. Und tatsächlich: Wo sonst Kinderlachen zu hören war, herrscht jetzt Ruhe. Zu sehen ist nur noch eine graue Sandfläche am Weg nahe der ehemaligen Bummi-Krippe. Einzig eine Bank und ein Mülleimer erinnern daran, dass hier mal was gestanden haben muss.

Geräte marode

In der Tat wurde im Dezember kurz vor Weihnachten der beliebte Spielplatz in der Klosterwiese abgebaut. „Die Geräte waren marode und deswegen eine Gefahr. Der Spielplatz war nicht mehr zu halten und wurde demontiert“, erklärt Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Heiko Körner. In den vergangenen Wochen hätten immer mal wieder Eltern nachgefragt, was denn an dieser Stelle passiert sei und ob dort wieder ein Spielplatz aufgebaut wird.

Die Geräte des alten Spielplatzes wurden laut Körner entsorgt. Die Fläche in der Klosterwiese bleibt jedoch nicht brach. Dort wird ein neuer Spielplatz aufgebaut. „Wir werden mehrere neue Geräte beschaffen“, so Heiko Körner. Angebote sind bereits eingeholt worden. Diese sollen Anfang kommender Woche ausgewertet werden. Sprich: Dann sollen die Spielgeräte ausgewählt werden, die in der Klosterwiese aufgestellt werden.

Spielplatzbau im Frühjahr

Nach der Auswahl sollen die Geräte ebenfalls noch in der kommenden Woche bestellt werden. Die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 10 000 Euro. In sechs bis acht Wochen könnten die Spielgeräte dann geliefert werden. Im Frühjahr also, so die Annahme, wird der Spielplatz in der Klosterwiese in Ribnitz dann wieder stehen.

Von Robert Niemeyer