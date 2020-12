Ribnitz-Damgarten

Es ist das I-Tüpfelchen für die Sportler in und um Ribnitz-Damgarten, das zum Jahresende noch oben drauf kommt. Die Sportlerehrung, die sonst jährlich im Rahmen des Neujahrsempfangs des Bürgermeisters ausgerichtet wird, findet aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nicht statt. Geehrt werden sollen die Sportler für ihre herausragenden Leistungen aus dem Jahr 2020 dennoch.

„Es ist uns sehr wichtig, die Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen“, sagt Antje Weilandt, Sachgebietsleiterin der Stadt für Gebäudemanagement und Sport. Einen Termin für die Ersatzveranstaltung gibt es noch nicht: „Es könnte sein, dass der Neujahrsempfang ebenfalls nachgeholt und die Ehrung in diesem Rahmen stattfinden wird. Wie genau man das dann nennt, kann noch nicht gesagt werden“, so Weilandt.

Wohnort der Sportler wären nicht länger entscheidend

Etwas Gutes hat der verschobene Termin dennoch: Die neu aufgestellten Kriterien für die Sportlerehrung der Stadt Ribnitz-Damgarten könnten bereits für das Jahr 2021 gelten. Erst kürzlich, am 24. November hatte der Sportausschuss sich in einer Sitzung darüber beraten.

Bereits im September regte der Ausschussvorsitzende Hans-Dieter Konkol dazu an, die Regelungen zu überarbeiten. Hintergrund des Vorschlags war, dass bei der Ehrung bislang nur Sportler ausgezeichnet werden konnten, die in Ribnitz-Damgarten oder in den amtsangehörigen Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow wohnen. In den Sportvereinen seien aber auch Kinder, Frauen und Männer aktiv und erfolgreich, die ihren Wohnsitz außerhalb haben. „Alle Sportler repräsentieren die Stadt“, sagte Konkol. Deshalb sollten auch alle Sportler, die Erfolge für die Stadt erzielen, gewürdigt werden.

Gemäß der neuen „ Kriterien für die Sportlerehrung“ wäre das nicht länger ein Problem. Es dürften dann alle Mitglieder eines örtlichen Vereins geehrt werden – selbst wenn diese außerhalb der genannten Orte wohnen.

Diese Regelung hatte es vor einigen Jahren schon einmal gegeben. Allerdings sei in der Folge von Gästen des Neujahrsempfangs geäußert worden, dass die Ehrung zu lange gedauert habe und die Aufmerksamkeit der Gäste im Laufe der Ehrung sank, so Antje Weilandt. Damals waren bis zu 50 Sportler auf der Bühne geehrt worden.

Drei Vorschläge pro Verein

Das gängige Verfahren sieht vor, dass die jeweiligen Vereine ihre ehrwürdigen Sportler vorschlagen. Zur Ehrung kommen können alle sportlichen Leistungen, die in der Zeit vom 1. November bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres erzielt wurden.

Auch die Sportvereine müssten bei Inkrafttreten der neuen Regelungen etwas beachten. Zukünftig sollen diese maximal drei Vorschläge einreichen dürfen. Das soll jedoch nicht als Deckelung gelten, sagt Antje Weilandt: „Es soll viel mehr der Ehrung die nötige Würde verleihen und ihre Besonderheit herausstellen.“ Auch der Ausschussvorsitzende Konkol bezeichnet es als ein Glück, dass der Bürgermeister der Stadt im Rahmen des Empfangs jährlich die Sportler ehrt.

Erster Neujahrsempfang des Bürgermeisters

Für Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth wäre es außerdem sein erster Neujahrsempfang nach seiner Wahl im Frühjahr gewesen. Dass die Veranstaltung ausfallen bzw. verschoben werden muss, „ist schade, aber das ist nichts, was uns bremst“, so Huth.

Der Neujahrsempfang sei eine gute Gelegenheit, mit Unternehmern, Bürgern, Kurdirektoren und Bürgermeistern aus der Region ins Gespräch zu kommen und ebenso eine Möglichkeit, über das in diesem Jahr Erreichte zu berichten. „Die Verschiebung ist leider eine negative Begleiterscheinung der aktuellen Situation. Aber damit können wir umgehen“, so Ribnitz-Damgartens Bürgermeister.

„Es ist nicht so, dass wir strikt auf der Zahl beharren. Wenn es vier ehrwürdige Sportler gibt, die vorgeschlagen werden sollten, ist das auch in Ordnung“, sagte Hans-Dieter Konkol während der letzten Sitzung. Wer jedoch nicht für die Ehrung in Frage kommt, wird in der neuen Fassung auch definiert. Das sind demnach Sportler, die sich durch ihr Verhalten als unwürdig erwiesen haben.

Die neuen Regelungen sind bislang noch nicht in Kraft getreten. Zuletzt bedarf es noch einer finalen Ausarbeitung der Fassung mit allen während des Sportausschusses betroffenen Änderungen – zumindest per Handzeichen zugestimmt, haben die Ausschussmitglieder den neuen Kriterien bereits.

Von Lena-Marie Walter und Robert Niemeyer