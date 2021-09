Ribnitz-Damgarten

Georgios Ziogas ist Geschäftsführer des Ribnitzer Restaurants Akropolis. Das Restaurant verfügt über ein Elektro-Lieferauto. Strom „tanken“ kann er gleich vor dem Restaurant in der Gänsestraße. Denn hier steht eine Ladesäule für E-Autos. Allerdings ist es in Ribnitz-Damgarten im öffentlichen Raum die einzige. Das reiche bei weitem nicht, findet der Geschäftsführer. Das treffe aber nicht nur auf Ribnitz-Damgarten, sondern auf die gesamte Region zu.

Das Thema E-Ladesäulen hat mittlerweile auch die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten erreicht. In ihrer jüngsten Sitzung hat die Fraktion SPD/B90-Die Grünen dazu einen Antrag eingebracht. Inhalt: Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, weitere mögliche Standorte für Elektroladesäulen zu definieren und die Voraussetzungen zu schaffen, diese Ladesäulen zu installieren. Begründet wurde der Antrag mit der Feststellung, dass die Dichte elektrisch betriebener Fahrzeuge ständig zunehme.

Zahl der Elektroautos noch überschaubar

Dies stimmt zwar prinzipiell, allerdings ist die Zahl der Elektroautos immer noch eher überschaubar. Das belegen folgende Zahlen: Im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen waren mit Stand Oktober 2017 lediglich 58 Elektro-Autos registriert. Mit Stichtag 1. Januar 2021 waren es 368. Im Jahr davor waren es 154.

Derzeit gibt es in Ribnitz-Damgarten, wie oben erwähnt, nur eine einzige öffentliche Ladesäule für E-Autos, in der Gänsestraße. Strom kann hier seit Anfang 2018 „getankt“ werden. Die beiden Ladepunkte der Ribnitzer E-Ladesäule haben eine Leistung von je 22 KW. Kann ein E-Fahrzeug die Ladeleistung in vollem Umfang aufnehmen, ist der Akku nach etwa einer Stunde zu 80 Prozent geladen.

Die Ladesäule sei tagsüber in der Urlaubssaison allerdings ständig belegt, heißt es in der Begründung des Antrages. Deshalb sei es dringend erforderlich, weitere Möglichkeiten zum Aufladen von Autos wie auch von E-Fahrrädern in der Stadt anzubieten, um den gesteigerten Bedarf der Bevölkerung und der Gäste zu decken. Hierbei müsse darauf geachtet werden, dass an touristischen Hotspots wie Freilichtmuseum Klockenhagen, Bernsteinmuseum, Hafen Ribnitz und Hafen Damgarten wie auch an wichtigen anderen Standorten wie Ärztehäusern und Einkaufsstätten ein Angebot zum Beladen elektrisch betriebener Fahrzeuge vorgehalten wird, heißt es weiter in dem Antrag.

Helge Eggersmann (SPD/Grüne) führte in der Stadtvertretersitzung aus, dass immer mehr Urlauber und Tagesgäste bei der Wahl ihres Urlaubsortes bzw. ihrer Urlaubsregion darauf achten würden, ob und wo es Lademöglichkeiten für ihr E-Auto oder E-Bike gibt.

Stadt muss für geeignete Standorte sorgen

Manfred Widuckel (CDU/FDP-Fraktion) erinnerte in der Sitzung daran, dass es im nicht öffentlichen Bereich schon etwas besser aussehe. So verfügten fast alle Autohäuser der Stadt über Lademöglichkeiten. In jedem E-Auto seien die Standorte im Navi hinterlegt. Und auch etliche Firmen würden bereits über Ladestationen verfügen, so der Stadtvertreter.

Dass das Thema Ladestationen Fahrt aufnimmt in Ribnitz-Damgarten, zeigt die Tatsache, dass darüber in der letzten Zeit auch in mehreren Ausschusssitzungen diskutiert wurde. So im Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr. Hans-Dieter Konkol (CDU/FDP-Fraktion) machte hier deutlich, dass die Stadt selbst keine „Ladesäulen hinstellen kann“. Gefragt seien Firmen oder auch die Stadtwerke. Aufgabe der Stadt müsse es aber sein, für Ladestationen im öffentlichen Bereich geeignete Standorte zur Verfügung zu stellen.

Was die Stadtwerke angehe, so habe man das Thema bereits seit längeren auf dem Schirm, sagte Geschäftsführer Sebastian Pott auf OZ-Anfrage. Auch deshalb, weil es in der letzten Zeit immer mehr Anfragen gebe. Man sei derzeit auf der Suche nach einem Partner, der ein gut funktionierendes Komplett-Angebot unterbreiten kann. Und da gehe es auch und vor allem um ein möglichst einfaches Bezahlsystem.

Klar ist, dass alle Ideen und Vorschläge zur Schaffung einer Ladesäulen-Infrastruktur gebündelt werden müssen. Und zwar möglichst bald. „Da sind wir bei der Arbeit“, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner in der jüngsten Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses.

Von Edwin Sternkiker