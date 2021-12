Ribnitz-Damgarten

Für das ehemalige Kaufhaus Damgarten in der Stralsunder Straße 4 gibt es noch keine Lösung. Nachdem das Haus im Dezember 2020 nach 15 Jahren dichtgemacht wurde, sucht die Stadt Ribnitz-Damgarten als Eigentümerin der Immobilie einen neuen Mieter oder Mieterin. Bisher vergeblich, sagte Bauamtschef Heiko Körner auf Anfrage. Zwar gebe es mehrere Interessenbekundungen für die Nachnutzung des Erdgeschosses als Ladenfläche. Für das komplette Gebäude liegen derzeit jedoch keine Anfragen vor.

Für die von der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH im Auftrag der Stadt verwaltete Immobilie wird eine Nutzung als Einzelhandelsstandort mit einem abwechslungsreichen Angebot angestrebt. Damit könnte der völligen Verödung der Stralsunder Straße entgegengewirkt werden.

Geschäfte schlossen wegen zu geringer Umsätze

Rückblick: Die Fläche im Erdgeschoss wurde zuletzt als Verkaufsfläche für Textilien und Dekoration genutzt. Als Grund dafür, dass er den Standort aufgab, gab der letzte Mieter des Hauses die zu geringen Umsätze an. Mit der Schließung des Hauses nahm das Ladensterben in der Stralsunder Straße seinen Fortgang. In den vergangenen Jahrzehnten gab ein Gewerbetreibender und Ladeninhaber nach dem anderen sein Geschäft auf. So schloss unter anderem 2005 die Inhaberin des Schuhgeschäftes in der Stralsunder Straße ihre Filiale in dem Stadtteil, da es sich einfach nicht mehr gerechnet hatte.

Und auch die Drogeriemarktkette Schlecker machte 2012 ihre Filiale in der Stralsunder Straße dicht. Zuletzt waren es dann 2016 das Eisenwaren- und Porzellan-Geschäft Matheus und Kaminskis Blumenstübchen, die aufgaben. Die Gründe für die Schließung des Geschäftes für Eisenwaren und Porzellan: Immer weniger Laufkundschaft und die wachsende Konkurrenz durch das Internet.

Völlig zu veröden drohte die Stralsunder dann 2015 im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten in der Netto-Filiale. Begonnen hatten die Arbeiten Ende 2014. Für die Übergangszeit wurde eine Filiale im Gewerbegebiet Ost in Damgarten, An der Mühle 4, eingerichtet. Zum damaligen Zeitpunkt befürchteten viele Damgartener, dass Netto den Standort im Damgartener Stadtzentrum ganz aufgeben könnte. Da die Stadt einen großen Wert darauf legte, dass der zentrale Netto-Standort in Damgarten erhalten bleibt, wurde für den Ausweichstandort im Gewerbegebiet nur ein befristeter Vertrag abgeschlossen.

Erheblicher Sanierungsbedarf

Um Interessenten das ehemalige Kaufhaus schmackhaft zu machen, ist die Stadt bereit, möglichen Nutzern bei der Miete so weit wie möglich entgegenzukommen. „Denkbar ist auch, die Immobilie in Erbbaurecht zu vergeben, wenn ein stimmiges Konzept vorgelegt wird“, macht Körner deutlich.

Der Bauamtsleiter stellte in der jüngsten Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses klar: Es werde nicht einfach sein, das Gebäude zu vermarkten. Dazu trage auch die Corona-Lage bei. Es sei deshalb illusorisch, von heute auf morgen eine Lösung zu erwarten. Am ehesten dürfte das noch fürs Erdgeschoss möglich sein, weil hier auf Grund der langen Nutzung der Sanierungszustand überschaubar sei. Betrachtet man jedoch das gesamte Gebäude, so gebe es einen erheblichen Sanierungsstau. Der Bauamtsleiter nennt unter anderem die Heizungsanlage und die Versorgungsleitungen, die erneuert werden müssten. Auch im Treppenhaus müssten Arbeiten erfolgen.

Eine weitere Herausforderung ist die Mehrgeschossigkeit des Gebäudes. Während das Erdgeschoss als Ladenfläche genutzt wurde, gibt es im Obergeschoss sechs Räume mit rund 167 Quadratmetern. Das Dachgeschoss mit knapp 130 Quadratmeter ist teilweise ausgebaut und mit Sanitärräumen ausgestattet. Wollte man die Einheiten einzeln vergeben, müssten diese voneinander getrennt werden.

Die Frage ist, wer in das Gebäude investiert. Körner machte im Bau- und Wirtschaftsausschuss deutlich, dass das ein Millionenprojekt sei. Angesichts der angespannten Haushaltslage könne die Stadt selbst das derzeit nicht stemmen. Eine Variante wäre, einen Investor aus der freien Wirtschaft zu suchen, mit dem zusammen die Stadt das Projekt entwickelt.

