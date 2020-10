Ribnitz-Damgarten

Die Tage der noch aus DDR-Zeiten stammenden landwirtschaftlich genutzten Lagerhallen nördlich der Pütnitzer Straße sind gezählt. Sie sollen abgerissen werden, um Platz für ein neues Wohngebiet zu schaffen. Über 30 Bauparzellen sollen hier zur Abrundung der Ortsrandlage erschlossen werden. 29 Baugrundstücke sind für Einzelhäuser vorgesehen, auf einer Parzelle könnte ein Doppelhaus errichtet werden, und Platz für zwei Reihenhäuser wäre ebenfalls. Acht Parzellen gehören der Stadt, der andere Teil des Areals befindet sich in Privathand.

Bebauungsplan auf den Weg gebracht

Um Baurecht zu schaffen, soll nun der dafür notwendige Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan Nummer 100 auf den Weg gebracht werden. Nachdem die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung bereits die Beschlussvorlage einstimmig abgesegnet haben, sprachen auch die Mitglieder des Stadtausschusses Damgarten in ihrer Sitzung am Dienstag der Stadtvertretung einstimmig die Empfehlung aus, der Beschlussvorlage zuzustimmen. Die Stadtvertreter tagen am 14. Oktober.

Untersuchungen zum Artenschutz abgeschlossen

Um das Verfahren voranzutreiben, hat die Stadtverwaltung bereits die Untersuchungen zum Artenschutz durchgeführt, informierte Bauamtsmitarbeiter Guido Keil in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses. Er verwies weiter darauf, dass neben den alten Hallen auch Überreste der alten Tankstelle beseitigt werden müssen. „Wir rechnen jedoch nicht mit großen Überraschungen. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Grundwasser in Ordnung ist“, sagte Keil.

Maximale Firsthöhe reduziert

Bereits in einer früheren Sitzung des Damgartener Stadtausschusses forderten Bürgerinnen und Bürger, dass es bei maximal anderthalbgeschossigen Wohnhäusern, so wie südlich der Pütnitzer Straße, bleibt. Bauamtsleiter Heiko Körner gab sowohl in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses als auch in der Sitzung des Stadtausschusses Entwarnung und sagte, dass man sich beim neuen Wohngebiet an der Bebauung südlich der Pütnitzer Straße orientiere und sich die Häuser im künftigen Wohngebiet nördlich der Pütnitzer Straße in die schon bestehende Struktur einfügen werden. Die maximale Firsthöhe sei von ursprünglich 12,50 auf 9,50 Meter beziehungsweise von 9 auf 6 Meter reduziert worden.

Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor sehr groß

Andreas Gohs ( CDU/ FDP), Vorsitzender des Stadtausschusses Damgarten, begrüßte ausdrücklich die „deutliche Reduzierung der Firsthöhen“ und verwies darauf, wie wichtig es ist, mit den Planungen für das neue Wohngebiet voranzukommen, denn nach wie vor sei die Nachfrage sehr groß. Zwar gebe es den ein oder anderen privaten Anbieter von Baugrundstücken, die Stadt Ribnitz-Damgarten selbst könne derzeit jedoch kein baureifes Land in Damgarten anbieten.

Belastung für Brücke über Templer Bach

Helge Eggersmann ( SPD/Grüne), Mitglied des Bau- und Wirtschaftsausschusses, erinnerte daran, dass mit der Erschließung des Wohngebietes eine Zunahme des Straßenverkehrs verbunden sein wird. Damit stehe die Frage, ob die Brücke über den Templer Bach das zusätzliche Fahrzeugaufkommen verkraften könne. Eine Frage, die auch von Einwohnern in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten gestellt wurde. Zumal die Brücke in der Bauphase ja auch von schwer beladenen Lkw passiert werden müsse, bemerkte eine Fragestellerin.

Seitens der Stadtverwaltung wird darauf verwiesen, dass die Brücke in einem sehr guten Zustand sei – trotz ihres mittlerweile hohen Alters. Ein Hinweis, den Bauausschussmitglied Udo Voß ( CDU/ FDP) dick unterstrich: „Über diese Brücke sind zu DDR-Zeiten die Russen mit ihren Panzern gefahren, die bekommt man nicht kaputt.“

Bebauungsplan wird ausgelegt

Was generell das künftige Verkehrsaufkommen in der Pütnitzer Straße angeht, sagte Bauamtsleiter Heiko Körner in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten: „Natürlich erzeugt ein neues Wohngebiet zusätzlichen Verkehr. Aber durch entsprechende Verkehrslenkung und verkehrsberuhigende Maßnahmen lässt sich einiges machen.“ Er verwies darauf, dass das Planwerk, wenn es die Stadtvertretung passiert hat, für einen Monat öffentlich ausliegen wird. Im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung können alle Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen und Bedenken in puncto Straßenverkehr, aber auch zu allen anderen Themen, die mit der Erschließung des neuen Wohngebietes verbunden sind, vorbringen.

Am Ende der Sitzung des Stadtausschusses fragte eine Einwohnerin, wann es denn mit dem Verkauf der Grundstücke eigentlich losgehen könne. Wenn alles gut gehe, könne mit der Vermarktung Ende 2021 begonnen werden, antwortete Heiko Körner. „Das ist aber eine sehr sportliche Zielstellung.“

