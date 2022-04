Ribnitz-Damgarten

Bisher war das Deutsche Sportabzeichen nicht so das ganz große Thema in Ribnitz-Damgarten. Doch das soll sich ändern. Stadtverwaltung und Sportvereine wollen Bewegung in die Sache bringen und möglichst viele Ribnitz-Damgartener dazu motivieren, das Abzeichen zu erwerben.

„Für alle, die Spaß an der Bewegung haben oder auch mal gern testen möchten, wie fit sie eigentlich noch sind, ist das Deutsche Sportabzeichen genau das Richtige“, sagt Vereinssportlehrer David Hoffmann. Und es sei auch eine Chance, nach der langen Corona-Auszeit wieder den Spaß am Sport für sich neu zu entdecken. Jeder kann mitmachen. Von Kindern ab sechs Jahren bis zum Rentner, so David Hoffmann. Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender des Sportausschusses, fügt hinzu: „Mit dem Ablegen des Sportabzeichens wollen wir so viele Menschen wie möglich ermuntern, sich in ihrer Freizeit mehr zu bewegen.“

Sportabzeichen kann einmal im Jahr erworben werden

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es kann pro Kalenderjahr einmal erworben und beurkundet werden. Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Diese sind dabei nach Altersstufen und Geschlecht gestaffelt. Radfahren, Schwimmen, Laufen: Wer das Deutsche Sportabzeichen ablegen möchte, muss sich unter anderem in diesen Disziplinen beweisen.

Es gibt aber noch einen weiteren guten Grund, das Sportabzeichen zu erwerben: Wer sich zum Beispiel bei der Polizei, bei der Bundeswehr oder auch beim Zoll bewerben möchte, für den ist das Sportabzeichen eine wichtige Voraussetzung für eine Ausbildung in diesen Bereichen, sagt Vereinssportlehrer David Hoffmann. „Aber auch in anderen Berufen schaut so mancher Arbeitgeber darauf, ob der Bewerber oder die Bewerberin das Sportabzeichen erworben hat. Das spricht für Eigeninitiative.“

Dass jetzt auch in Ribnitz-Damgarten Schwung in die Sache kommt, ist dem Segel-Club Ribnitz zu verdanken. Deren erwachsene Mitglieder nutzen den Winter, um einmal in der Woche fürs Sportabzeichen zu trainieren und es dann auch abzulegen. Das hatte sich herumgesprochen in der Stadt. „Warum sollte das, was im Segel-Club gut funktioniert, nicht auch woanders funktionieren?“, fragten sich Antje Weilandt, Leiterin des Sachgebietes Gebäudemanagement und Sport in der Stadtverwaltung, sowie Vereinsportlehrer David Hoffmann.

Schulen der Stadt wollen mitmachen

Ansprechen möchte man nicht nur Mitglieder von Vereinen, sondern auch alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Dazu zählen natürlich auch Kinder und Jugendliche. Die Bernstein-Schule, die Grundschule Theodor Bauermeister und die Löwenzahn-Grundschule haben bereits zugesagt, mitzumachen, informierte Antje Weilandt.

Für den Erwerb des Sportabzeichens empfiehlt sich eine gezielte körperliche Vorbereitung mit qualifiziertem Training, wie es vor allem von Sportvereinen angeboten wird. Möglich ist das aber auch in Sportabzeichen-Treffs. Einen solchen bietet David Hoffmann ab 28. April jeweils jeden Donnerstag von 15.30 bis 16.30 Uhr im Kraftraum des RSV-Ruderstützpunktes in Damgarten an. Diese Trainingsgruppe sei für alle offen, so der Vereinssportlehrer. Wer noch Fragen hat, kann sich bei ihm unter 0176/92107278 oder vereinssportlehrer@ribnitz-damgarten.de melden.

Wie sportlich Ribnitz-Damgarten ist, das wird sich am 10. Juni bei der Veranstaltung „Sport 1.0“ im Stadion „Am Bodden“ zeigen. Hier kann das Sportabzeichen abgelegt werden und es finden die Stadtmeisterschaften Fußball und Volleyball statt. Auf dem Programm steht auch ein Training der American Footballer der Rostock Griffins. Zudem wird es jede Menge sportlicher Aktionen zum Ausprobieren und Zuschauen geben. Und am Abend wird dann zur After-Sport-Party eingeladen.

Von Edwin Sternkiker