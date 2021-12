Ribnitz-Damgarten

Die Gebäudewirtschaft in Ribnitz-Damgarten wirtschaftet offenbar ganz ordentlich. Im vergangenen Jahr gab es einen satten Überschuss, der bekanntlich auch die Kasse der Stadtverwaltung füllt. Die Höhe dieser Gewinnabführung sorgt jedoch seit Jahren immer wieder für Kritik. So auch jetzt.

„Es ist einiges an den Gebäuden zu tun“, bemängelte jüngst Horst Schacht, Stadtvertreter für die Fraktion Die Linke. Seit Jahren fordert Schacht, die Gewinnabführung an die Stadt zu verringern, um der Gebäudewirtschaft mehr Spielraum zu lassen.

Zur Erklärung: Die Gebäudewirtschaft ist 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt. Das Unternehmen bewirtschaftet nach eigenen Angaben rund 2000 eigene Wohnungen. Etwa 1000 Wohnungen werden von der Gebäudewirtschaft für Dritte verwaltet.

Mehr als eine Million Euro Gewinn

Vom jährlichen Überschuss – 2020 waren das rund 1,1 Millionen Euro – gehen 600 000 Euro an die Stadt. Zu viel, sagt Horst Schacht. „Die Summe ist nach wie vor zu hoch.“ Das sieht offenbar auch Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft so. Gesellschafterin und Gesellschaft müssten sich über die Höhe der künftigen Gewinnausschüttungen verständigen. Hintergrund sind die anstehenden Investitionen. Angesichts der in den vergangenen Jahren geleisteten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen seien Investitionen nur noch mit Fremdmitteln zu finanzieren.

Die wohl größte Einzelinvestition ist der Neubau an der Ecke Bahnhofstraße/Mittelweg. 5,4 Millionen Euro werden hier investiert. 23 Wohnungen sollen entstehen. Aber auch die Entwicklung des Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung dürfte einige Millionen kosten. Hinzu kommen weitere Instandsetzungsmaßnahmen wie etwa die Fassaden-, Balkon- und Dachsanierung in der Rigaer Straße 1 bis 4 für geplante 1,4 Millionen Euro. In der Moskauer Straße sollen im kommenden Jahr in einem ersten Abschnitt Aufzüge angebaut werden. Kostenpunkt hier: 200 000 Euro.

Mit jährlichen Überschüssen von teilweise deutlich mehr als eine Million Euro rechnet die Gebäudewirtschaft in diesem und den kommenden beiden Jahren. „Der Gewinn sollte da ausgegeben werden, wo er herkommt“, meint Horst Schacht. Die Mieten seien erhöht worden, „doch an den Wohnungen hat sich nichts getan“.

Miese Haushaltslage der Stadt

Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth, auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gebäudewirtschaft, gestand anlässlich der letzten Stadtvertretersitzung ein, dass die Kritik Schachts „nicht von der Hand zu weisen“ sei. Die Höhe der Gewinnabführung werde auch im Aufsichtsrat diskutiert. Das Spannungsfeld liege jedoch zwischen der offenbar sehr guten wirtschaftlichen Situation der Gebäudewirtschaft und der derzeit eher düsteren Aussichten für die Stadtkasse. Bekanntlich fehlen bis 2025 etwa 2,8 Millionen Euro. Die Gewinnabführung sei deshalb wichtig für den städtischen Haushalt.

Im Übrigen ist das auch nicht die einzige Ausschüttung eines Unternehmens. Auch von den Stadtwerken bekommt die Stadt Geld. Die Stadtwerke hatten 2020 beispielsweise einen Überschuss von rund 764 000 Euro erwirtschaftet. 460 000 Euro davon werden auf zwei Gesellschafter verteilt. Die Stadt bekommt davon 280 600 Euro, die E.dis AG als kleinerer Gesellschafter 179 400 Euro.

Von Robert Niemeyer