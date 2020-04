Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Frank Ilchmann wurde am Mittwoch und Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet. Seine Entlassung und die Ernennung Thomas Huths zum Nachfolger waren die einzigen Tagesordnungspunkte der Stadtvertretersitzung am Mittwoch. Der Rest musste abgesetzt werden.