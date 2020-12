Ribnitz-Damgarten: Stadtwerke unterstützen Servicestelle Ehrenamt

Ribnitz-Damgarten

Das war eine handfeste vorweihnachtliche Überraschung für Juliane Hecht-Pautzke, als sie hörte, dass die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten die Servicestelle Ehrenamt mit 500 Euro unterstützen möchten. Am Dienstag übergab ihr Geschäftsführer Sebastian Pott die Weihnachtsspende in Form eines symbolischen Schecks im Begegnungszentrum.

Die Servicestelle Ehrenamt ist eine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich bereits engagieren oder engagieren möchten sowie für Vereine, Träger und andere Organisationen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten bzw. arbeiten möchten. Zu den Aufgaben der Servicestelle Ehrenamt gehören unter anderem: Information und Beratung in allen Fragen des Ehrenamtlichen Engagements, Vermittlung und Begleitung von Ehrenamtlern, die Organisation von Qualifizierungsangeboten und Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln. Auch wenn es um Räume, Technik und Equipment für ehrenamtliche Tätigkeiten geht, ist man in der Servicestelle an der richtigen Adresse.

Ehrenamtsmesse im nächsten Jahr bereits fest geplant

Bei allem, was man tue, gehe es immer um Menschen, machte Juliane Hecht-Pautzke bei der Scheckübergabe deutlich. Jüngstes Beispiel sei eine Dame aus Hamburg gewesen, deren Mutter in Ribnitz-Damgarten in einem Pflegeheim untergebracht ist. Die Tochter hat ihre Mutter in Ribnitz-Damgarten immer regelmäßig besucht. Doch durch Corona hat sich alles geändert. „Jetzt fragte die Tochter bei uns an, ob wir jemanden finden können, der der Mutter in dieser schwierigen Zeit Gesellschaft leisten kann, ihr vorliest oder auch mal mit ihr einkaufen geht. Wir konnten ihr helfen und haben jemanden gefunden, der diese Aufgabe übernehmen würde.“

Zu den Aufgaben der Servicestelle Ehrenamt gehört auch die Organisation der jährlich stattfindenden Ehrenamtsmesse auf dem Ribnitzer Marktplatz in Verbindung mit dem Tag für Integration. „Die nächste Ehrenamtsmesse findet am 18. September kommenden Jahres statt. Dafür würden wir diese 500 Euro gern einsetzen“, sagte Juliane Hecht-Pautzke. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben hier die Gelegenheit, die Vielfalt der Möglichkeiten, sich in Ribnitz-Damgarten zu engagieren, kennenzulernen und mit Vertretern von Trägern, Vereinen und Initiativen ins Gespräch zu kommen. Dies alles in Verbindung mit einem bunten Programm für die ganze Familie.

Geschäftsführer Sebastian Pott machte deutlich, dass die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten mehr als ein städtisches Dienstleistungsunternehmen seien, das Privathaushalte und Gewerbe mit Strom, Gas und Fernwärme versorgt. Als ein in der Stadt tätiges Unternehmen möchte man dieser auch etwas zurückgeben. So unter anderem als Sponsor des Ribnitzer Handballvereins und des Polizeisportvereins Ribnitz-Damgarten sowie der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Letztere unterstützen die Stadtwerke deshalb, weil Ribnitz-Damgarten einer der Festspielorte ist. Im vorigen Jahr habe man den Hospizverein Ribnitz-Damgarten mit der Weihnachtsspende unterstützt, in diesem Jahr nun die Servicestelle Ehrenamt. „Die Weihnachtsspende möchten wir gern zu einer guten Tradition werden lassen“, sagte Pott abschließend.

Von Edwin Sternkiker