Ribnitz-Damgarten: Stadtwerke warnen vor Haustürgeschäften

Ribnitz-Damgarten

Die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten warnen eindringlich vor Haustürgeschäften. Dabei geben die Werber zum Teil vor, im Auftrag der Stadtwerke unterwegs zu sein. „Aktuell häufen sich bei uns die Hinweise verunsicherter Kundinnen und Kunden, die von unseriösen Energieanbietern berichten“, informiert Lars Kretlow, Leiter Vertrieb und Marketing.

Unter dem Vorwand, Rechnungen oder Zählerstände prüfen zu wollen, würden Kundinnen und Kunden der Stadtwerke sowohl am Telefon als auch direkt an der heimischen Haustür unter Druck gesetzt. Ziel dieser Bemühungen sei es, an persönliche Daten der Stadtwerke-Kunden zu kommen. Lars Kretlow: „Bereits Zählernummer, Name und Anschrift genügen, um ohne Wissen des Kunden einen Anbieterwechsel zu beauftragen.“

Nicht zur Unterschrift drängen lassen

Daran sind unseriöse Berater zu erkennen: Ein vermeintlicher Tarifwechsel soll sofort an Ort und Stelle beauftragt werden oder es soll ein angeblich offener Rechnungsbetrag geprüft werden. Eine weitere Masche: Die telefonische Ankündigung einer baldigen Preiserhöhung würde angeblich zur Abfrage persönlicher Daten, zum Beispiel Zählernummer, berechtigen.

Deshalb der Appell der Stadtwerke: Kundinnen und Kunden sollten niemanden unangemeldet in ihre Wohnung lassen. „Unseren Besuch kündigen wir immer schriftlich oder telefonisch an. Außerdem haben unsere Mitarbeiter Dienstausweise der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH, fragen Sie danach“, heißt es seitens des Unternehmens.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann bei den Stadtwerken anrufen und sich erkundigen, ob tatsächlich Mitarbeiter in deren Auftrag unterwegs sind. Besonders aufmerksam sollte man sein, wenn das Angebot des Türwerbers auffällig günstig ist. Niemand sollte sich zu einer Unterschrift drängen lassen. Wer dennoch einen Vertrag unterschrieben hat, sollte darauf achten, eine Kopie des unterschriebenen Auftragsformulares in die Hand zu bekommen.

Wer noch Fragen hat, kann sich unter Tel. 03821 / 89 33 - 0 an die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH wenden.

Von Edwin Sternkiker