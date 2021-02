Ribnitz-Damgarten

Bereits seit vielen Jahren verfolgt der Ribnitz-Damgartener Hospizverein den Plan, ein stationäres Hospiz mit acht bis zehn Plätzen in der Bernsteinstadt zu bauen. Landesweit gebe es nur wenige solcher Einrichtungen, die es sich zur Aufgabe machten, unheilbar kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten, so Andrea Wagner, Koordinatorin des Hospizvereins. Die nächstgelegenen Hospize befänden sich in Stralsund und Rostock.

Auf dem langen Weg zu einem stationären Hospiz in Ribnitz-Damgarten konnten nun die ersten konkreten Schritte umgesetzt werden, teilte die Koordinatorin weiter mit. So habe man einen Förderverein gegründet. Zur Vorsitzenden wurde Katrin Gräfe, erste Vorsitzende des Hospizvereins, gewählt. Ihr Stellvertreter ist Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken GmbH. Der Förderverein soll Spendengelder und Fördermittel einwerben und ein Netzwerk schaffen, mit dessen Hilfe die Idee in die breite Öffentlichkeit getragen werden kann.

1000 Euro durch Wunschzettelaktion

Ermutigend sei es, dass einige Einrichtungen und Unternehmen bereits ihre Unterstützung signalisiert haben, bevor der Förderverein überhaupt gegründet war, sagte Katrin Gräfe. Dazu gehören die neuapostolische Kirche, die Ostseeklinik Prerow, die Damgartener Ärztin Dr. Silke Olwig, die Apotheke Am Bodden sowie auch die Ribnitz-Damgartener Unternehmer Manfred Widuckel und Sarah Weck. Die Ostseeklinik Prerow hatte Anfang letzten Jahres beispielsweise mit einer Spende das Vorhaben unterstützt.

Unterstützung bekam der Verein auch von Julia und Dr. Mathias Benedix vom Zentrum Oralchirurgie und Kieferorthopädie. Im Eingangsbereich ihrer Praxis, die sich gegenüber des Ribnitzer Bahnhofs befindet, wurde ein Weihnachtswunschbaum aufgestellt. Für jeden, der einen Wunschzettel an diesen hängte, spendeten sie 5 Euro. Bei 148 Wunschzetteln kamen so 740 Euro zusammen, die dann auf 1000 Euro aufgestockt wurden. Weiteres Startgeld für das stationäre Hospiz.

Mit ins Boot geholt werden müssen für die Bestreitung der Betriebskosten des stationären Hospiz die Kranken- und Pflegekassen. „Wir haben die ersten Vorgespräche bereits führen können und freuen uns, dass sie sehr positiv verlaufen sind“, berichtet Katrin Gräfe. Die Pflege- und Krankenkassen tragen 95 Prozent der Kosten. Die restlichen fünf Prozent sind vom Förderverein selbst zu übernehmen. Dieser Anteil soll über Spenden und/oder Fördermittel aufgebracht werden.

Gespräche mit der Stadt über Grundstück

Noch fehlt das Grundstück. Aber auch da ist der Förderverein guter Dinge, dass in absehbarer Zeit eine Lösung gefunden werden könne. Man sei im Gespräch mit der Stadtverwaltung, die sich sehr aufgeschlossen für dieses Vorhaben gezeigt habe, sagt Andrea Wagner. Gesucht werde auch noch nach einem Investor, der das Hospiz baut.

Möglich sei es, eine vorhandene Immobilie zu nutzen und entsprechend umzubauen. Überlegt werde aber auch, einen Neubau zu errichten. Um acht bis zehn Plätze schaffen zu können, ist voraussichtlich eine Investitionssumme von rund drei Millionen Euro notwendig. Dieses Geld soll über Fördermittel und mit Hilfe von Spenden aufgebracht werden.

Ein stationäres Hospiz in der Bernsteinstadt sei wichtig für todkranke Menschen aus der Region, die stationär betreut werden, aber ihre Heimat nicht verlassen möchten, erläutert Katrin Gräfe abschließend. Wer die nur schwer zu verkraftende Diagnose bekommt, unheilbar krank zu sein, für den sei sein gewohntes Umfeld ebenso wie die Nähe zu Angehörigen besonders wichtig.

Von Edwin Sternkiker