Ribnitz-Damgarten

Im Ribnitzer Rathaus steht ein Wechsel in der Führung eines Amtes an. In dieser Woche stellte sich Stefan Krause im Amtsausschuss des Amtes Ribnitz-Damgarten vor. Der 38-Jährige übernimmt am 1. Mai die Leitung des Haupt- und Personalamtes.

Hintergrund ist, dass Eleonore Mittermayer in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Die langjährige Hauptamtsleiterin der Ribnitz-Damgartener Verwaltung verabschiedet sich am 1. Juli aus dem Dienst. Nach einer gemeinsamen Übergangszeit übernimmt Stefan Krause den Posten von ihr.

Gebürtiger Damgartener

„Ich möchte gerne etwas für meine Stadt tun“, sagte Krause anlässlich der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses im Ribnitzer Begegnungszentrum. Anlass seiner Vorstellung war, dass die Mitglieder des Ausschusses den 38-Jährigen zum Wahlleiter für die Landtags- und Bundestagswahl am 26. September im Amtsbereich Ribnitz-Damgarten bestimmten. Üblicherweise übernimmt bei Wahlen die Leiterin bzw. der Leiter des Hauptamtes diese Funktion.

Stefan Krause (38), ab 1. Mai neuer Hauptamtsleiter in Ribnitz-Damgarten Quelle: Robert Niemeyer

Stefan Krause ist in Rostock geboren, in Damgarten aufgewachsen und wohnt mit seiner Familie in Ribnitz. Seit sechseinhalb Jahren steht er in Diensten von Nordex in Rostock. Im Personalmanagement ist er bei dem Windenergie-Unternehmen verantwortlich für etwa 800 Mitarbeiter.

Der 38-Jährige hat in Stralsund studiert, ist Diplombetriebswirt und war unter anderem für das Lübecker Medizintechnik-Unternehmen Dräger, das Dienstleistungsunternehmen Arvato/Bertelsmann und im Nato-Hauptquartier in Brüssel tätig. Ehrenamtlich engagiert er sich in einem Elternrat und war Mitglied des Ausschusses Boddentherme der Stadtvertretung.

Verwaltungsstruktur wird verändert

„Die Expertise im Personalmanagement und in der Betriebswirtschaft war unser Schwerpunkt bei der Stellenbesetzung“, sagte Ribnitz-Damgartens Bürgermeister und Verwaltungs-Chef Thomas Huth zum Bewerbungsverfahren für die Haupt- und Personalamtsleitung. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir tatsächlich einen Ribnitz-Damgartener gefunden haben, der in das Anforderungsprofil passt.“

In die weiteren Aufgaben werde Krause eingearbeitet. Damit verbunden ist auch eine Veränderung in der Verwaltungsstruktur. Das Ordnungsamt – konkret gesagt: das Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten – soll dem Haupt- und Personalamt angegliedert werden. Derzeit ist dieser Bereich eine Abteilung des Amtes für Bau, Wirtschaft und Liegenschaften.

Von Robert Niemeyer