Ribnitz-Damgarten: Steht Kegelsport nach fast 100 Jahren vor dem Aus?

Ribnitz-Damgarten

Für den Ribnitzer Sportpalast und die angeschlossene Kegelbahn sind alle Messen gesungen. Voraussichtlich Ende 2023 werden die Gebäude abgerissen, um Platz für neue Wohnungen zu schaffen (OZ berichtete). Bis zum Abriss können die Kegler des Ribnitzer SV die Anlage zwar noch nutzen, doch ab dann haben sie keine Trainingsmöglichkeit mehr in Ribnitz-Damgarten. Damit würde nach fast 100 Jahren eine Sporttradition in Ribnitz-Damgarten enden.

Zu Erinnerung: 2018 wurden Sport-P und Kegelbahn geschlossen, da sich der damalige Betreiber aus der Veranstaltungsbranche zurückgezogen hatte. Damals hoffte die Stadt noch, dass für den Sport-Palast und die Kegelbahn eine Lösung gefunden werden kann. Aus diesem Grunde erfolgten auch alle damaligen Planungen für die Entwicklung des benachbarten Areals der ehemaligen Kreisverwaltung zum Wohnstandort immer unter der Maßgabe, dass Sportpalast und Kegelbahn dadurch nicht gefährdet werden dürfen. Doch alle Hoffnungen, beiden Einrichtungen neues Leben einhauchen zu können, erfüllten sich nicht. Auch nicht, als Anfang 2019 Bauunternehmer Michael Bienk die Immobile gekauft hatte.

Zehn Kinder und Jugendliche trainieren in der Abteilung Kegeln

Mit dem Verlust der RSV-Trainingsstätte würde sich der Kegelsport für immer aus der Stadt verabschieden. Doch das möchten die Kegler des RSV verhindern, machte Roland Stadler in der Sitzung des Sportausschusses deutlich. Er ist Übungsleiter und arbeitet als berufener Bürger im Ausschuss mit. Er verwies unter anderem darauf, dass durch die gute Kinder- und Jugendarbeit es mehrere Jungen und Mädchen geschafft hätten, sich für die Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren, die dann allerdings wegen Corona ausfiel.

Zurzeit trainieren zehn Kinder und Jugendliche sowie 20 Erwachsene auf der Kegelbahn. In der Saison 2022/23 wolle man mit einer jungen Mannschaft die Bernsteinstadt im Land vertreten, informierte Stadler in der Ausschusssitzung. Er erinnerte weiterhin daran, dass die Bahn auch gern von Bürgerinnen und Bürgern für Familienfeiern, Geburtstage sowie den Hobbysport genutzt wird.

Doch wie kann der Kegelsport in Ribnitz-Damgarten erhalten bleiben? Ein erster Schritt ist schon mal gemacht. Michael Bienk als Eigentümer des Gebäudes hat dem Ribnitzer SV das Angebot unterbreitet, ihnen die gut gepflegte Kegelanlage für einen symbolischen Euro zu überlassen.

Ein- und Ausbau der Kegelanlage kostet rund 17 000 Euro

Deren Aus- und Wiedereinbau würde um die 17 000 Euro kosten, informierte Roland Stadler die Mitglieder des Sportausschusses. Jetzt soll geklärt werden, ob es ein geeignetes Gebäude gibt, in das die Kegelanlage eingebaut werden kann. Dazu will die Fraktion Die Linke in Abstimmung mit dem RSV einen Antrag in die Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung einbringen. Damit soll erreicht werden, dass in den entsprechenden Ausschüssen der Stadtvertretung alle Möglichkeiten ausgelotet werden, um ein Objekt zu finden, in das die Bahn eingebaut werden kann. Ins Spiel gebracht wird in dem Antrag auch ein Neubau.

Zudem geht es in dem Antrag um die Mobilisierung von Fördermitteln. Hier schaut man in Richtung Deutscher Kegelbund (DKB), Landessportbund (LSB) und Sportkegelverein Mecklenburg-Vorpommern (SKMV). Angeregt wird weiterhin die Bildung einer Kommission, die alle Informationen und Vorschläge prüft, auswertet und an die Ausschüsse weiterleitet.

Klar ist allen Beteiligten, dass ziemlich dicke Bretter gebohrt werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Die Mitglieder des Sportausschusses jedenfalls haben ihre Bereitschaft signalisiert, dieses Vorhaben zu unterstützen, und erteilten der Stadtverwaltung den Auftrag, zu prüfen, ob es in der Stadt ein geeignetes Objekt gibt, in das die Bahn eingebaut werden könnte. Wenn sich herausstellt, dass es ein solches Gebäude nicht gibt, dann müsse man sich mit dem Thema Neubau befassen, so Ausschussmitglied Stefan Stuth. In diesem Falle, so Stuth, könnte geprüft werden, ob die Stadt zu einem günstigen Pachtpreis Bauland zur Verfügung stellen kann, auf dem der Verein dann mithilfe von Fördermitteln einen Neubau errichtet.

Von Edwin Sternkiker