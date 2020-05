Ribnitz-Damgarten

Auf der Tagesordnung der Ribnitz-Damgartener Stadtvertreter am Mittwochabend stand die Wahl einer Stadtpräsidentin bzw. eines Stadtpräsidenten für den Rest der Wahlperiode 2019 bis 2024. Einzige Kandidatin war Heike Völschow ( Die Linke), die aktuelle 2. stellvertretende Stadtpräsidentin. Die Wahl ist notwendig, weil der bisherige Stadtpräsident, Thomas Huth (Die Unabhängigen), am 29. April offiziell zum neuen Bürgermeister von Ribnitz-Damgarten ernannt wurde und deshalb seinen Mandatsverzicht erklärt hatte.

Auf Antrag von Susanne Wippermann ( SPD/Grüne) wurde in geheimer Wahl abgestimmt. Ergebnis: Zwölf Stadtvertreter stimmten mit Ja, zwölf mit Nein. Und damit gab es ein Problem. Versammlungsleiter Jens Stadtaus (erster stellvertretender Stadtpräsident): „Wie das rechtlich zu bewerten ist, darüber bin ich mir nicht im Klaren. Deshalb unterbreche ich die Sitzung zunächst für 15 Minuten.“

Hintergrund: Bei der Wahl ist keine „besondere Mehrheit vorgeschrieben“, so heißt es in der Beschlussvorlage. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Steht nur ein Kandidat zur Wahl, ist dieser gewählt, wenn er mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommt. Doch was ist zu tun, wenn es genauso viele Nein-Stimmen wie Ja-Stimmen gibt? Eine Antwort konnte am Mittwochabend nicht gefunden werden, deshalb wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt und Jens Stadtaus übergab die weitere Leitung der Sitzung an Heike Völschow. Sie sprach von einer „ Pattsituation, die man erst verdauen muss“.

Von Edwin Sternkiker