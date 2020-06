Ribnitz-Damgarten: Täter kehrt in Baumarkt zurück

Ribnitz-Damgarten

Nach einem Diebstahl am Donnerstagnachmittag im Baumarkt An der Mühle in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist der Täter kurze Zeit an den Ort des Geschehens zurückgekehrt – und konnte direkt von der Polizei befragt werden. Wie die Polizeiinspektion Stralsund am Freitag mitteilte, hatte ein Zeuge einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehr als die bezahlte Ware, unter anderem einen Sandkasten und Spielsand, in sein Fahrzeug geladen hatte und davongefahren war.

Atemalkoholtest: 1,39 Promille

Noch während die alarmierten Beamten der Ribnitz-Damgartener Polizei vor Ort die Anzeige aufnahmen, kehrte der Tatverdächtige mit seinem Pkw auf den Parkplatz des Baumarktes zurück. Bei der Befragung stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 66-Jährigen fest. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der Trunkenheitsfahrt aufgenommen.

