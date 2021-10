Ribnitz-Damgarten/Borg

Und plötzlich ist die Erzieherin krank. Nein, nicht in der Kita. Da können die Kids ja einfach in eine andere Gruppe. Die Tagesmutti hat sich abgemeldet, muss wohl auch noch die ganze Woche das Bett hüten. Ausgerechnet am Montag. Und so steht die Frage am frühen Morgen: Was tun? Schließlich müssen die Eltern ja eigentlich zur Arbeit.

Eine Situation, die offenbar nicht allzu häufig vorkommt, aber allein aus Selbstschutz für die Tagesmütter in der Region öfter vorkommen sollte. „Das Verantwortungsgefühl gegenüber den Eltern ist riesig. Ich war nie krank, habe immer gearbeitet“, sagt Mareen Limpert. Auch wenn es der Tagesmutter aus Borg mal schlecht ging in den vergangenen drei Jahren, hat sie sich trotzdem um die Kinder gekümmert. Ähnlich gehe es ihren Kolleginnen.

Das Kind ohne Betreuung, eine Betreuerin hat Angst, krank zu sein: Zwei Aspekte eines Problems, dem ein Modellprojekt nun Abhilfe schaffen soll. Damit Eltern im Krankheitsfall der Betreuerin ihrer Kinder wissen, an wen sie sich wenden können, gibt es jetzt in Borg eine sogenannte Vertretungstagespflegeperson. Ein sperriges Wort, das eigentlich nur kurz gefasst eine Ersatztagesmutti meint. Gleichzeitig wird Tagesmüttern in der Region der Druck genommen, immer und unter allen Umständen die Betreuung der ihnen anvertrauten Kinder zu gewährleisten.

„Ich habe mich manchmal einsam gefühlt.“

Dabei wollte Mareen Limpert selbst schon ihren Job an den Nagel hängen. Zum 1. Juni 2018 hatte sie sich als Tagesmutter selbstständig gemacht. Zuvor war die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte in Verwaltungsbüros tätig. Doch sie wollte etwas anderes, machte die notwendigen Aus- und Weiterbildungen. In Borg bei Ribnitz-Damgarten startete sie mit ihrem Mann und insgesamt zehn Krippenkindern. „Es erfüllt mich, mit Kindern zu arbeiten“, sagt die 37-Jährige.

Was ihr fehlte, war der Kontakt zu Kolleginnen, der fachliche Austausch. Trotz der tobenden Kinder um sie herum sagt Limpert: „Ich habe mich manchmal einsam gefühlt.“ Ihr Ehemann hatte sich bereits vorher beruflich wieder umorientiert. Ein Jahr lang arbeitete sie alleine als Tagesmutter, betreute dann fünf Kinder. Zum 1. September wollte sie aufhören.

Da mutet es fast schicksalhaft an, dass sich eine Perspektive auftat, als sie sich gerade verabschieden wollte. Im Jugendhilfeausschuss des Landkreises war 2018 ein Programm beschlossen worden, um Engpässen in der Kinderbetreuung zu begegnen. Als Mareen Limpert im Mai beim Landkreis anrief, um sich bzw. ihre Tätigkeit abzumelden, geriet sie plötzlich in den Mittelpunkt dieses Modellprojekts.

Hier betreut Mareen Limpert die Kinder. Quelle: Robert Niemeyer

Eigentlich war eine Kindertagesstätte gesucht worden. Aus Platzgründen war dies nicht möglich. Und so wurde die dreifache Mutter aus Borg gefragt, ob sie Ersatztagesmutti werden möchte.

Zwei Fliegen mit einer Klappe waren geschlagen. Limpert hat dadurch endlich den ersehnten Kontakt zu anderen Erzieherinnen. Und damit kann sie ihren Traumberuf weiter ausführen. „Kinder sind unwahrscheinlich ehrlich, dankbar und aufrichtig. Sie zeigen einem eine Welt, die man fast schon vergessen hatte. Mit ihnen zu arbeiten, macht einfach glücklich“, sagt Mareen Limpert.

Wie das Modellprojekt funktioniert

Seit 1. August ist sie nun Ersatztagesmutti im Krankheitsfall einer Kollegin. Das Konstrukt dabei: Limpert ist mittlerweile angestellte Erzieherin der ASB-Kindertagesstätte in Klockenhagen. Einen Tag pro Woche, sofern sie keine Krankheitsvertretung übernimmt, arbeitet sie auch in Klockenhagen.

Ansonsten steht sie auf Abruf bereit. Ist eine Tagesmutti aus der Region krank, kann sie entweder zwischen 17 und 17.30 Uhr für den nächsten Betreuungstag anrufen oder am Morgen der Krankmeldung zwischen 6 und 6.30 Uhr. Dann setzt Mareen Limpert alles in Bewegung, um die Betreuung zu übernehmen.

Liegen die Räume der erkrankten Tagesmutter innerhalb von 20 Kilometern Entfernung, sei abgemacht, dass die Kinder nach Borg gebracht werden. Hat die Erkrankte entfernter ihre Räume, macht sich Mareen Limpert auf den Weg. Voraussetzung ist hier allerdings, dass sich die Räume für die Kinderbetreuung separat und nicht in der Wohnung der Erkrankten befinden, um eine Ansteckung zu vermeiden.

„Wir sind viel in der Natur unterwegs“

Von 7 bis 16 Uhr übernimmt Mareen Limpert die Betreuung in ihren eigenen Räumen. „Wir sind viel in der Natur unterwegs“, sagt sie. Ein Spielplatz ist auch in der Nähe, ansonsten allerhand Spielzeug in den hellen Räumen in Borg. Muss Mareen Limpert auswärts ran, kann sie die Kinder der erkrankten Tagesmutti von 7.30 bis 15.30 Uhr betreuen. Allerdings kann sie nur eine Tagesmutter gleichzeitig ersetzen. Werden weitere Tagesmütter krank, müssen andere Ersatzlösungen gefunden werden.

Bereits Anfang August, gleich zum Start, musste Mareen Limpert eine Kollegin vertreten. Drei Wochen lang wurde sie gebraucht. „Die Kinder haben gleich gut mitgemacht. Es hat total Spaß gemacht“, erinnert sich die 37-Jährige. 13 Tagesmütter in der Region von Ribnitz bis Barth und von Bad Sülze bis zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst machen bei dem Projekt mit.

So dankbar wie Mareen Limpert selbst für diese Möglichkeit ist, ihren Traumjob weiterzumachen, so dankbar dürften Eltern und andere Tagesmütter sein, dass es nun eine solche Lösung im Krankheitsfall gibt.

Von Robert Niemeyer