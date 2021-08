Ribnitz-Damgarten

Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten wird aufgefordert, den Tempo-30-Bereich in Damgarten auf die gesamte Schillstraße und die Barther Straße auszuweiten. Einen entsprechenden Antrag stellte die Fraktion SPD/Grüne in der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Damit soll die Empfehlung des Lärmaktionsplanes für die Bernsteinstadt umgesetzt werden.

In der Begründung des Antrages wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Messungen mehr als 9000 Durchfahrten innerhalb von 24 Stunden ergaben. Wörtlich heißt es weiter: „Da die Messungen an einem Tag Anfang April erfolgte, ist davon auszugehen, das die tatsächliche Anzahl der Durchfahrten während der Urlaubssaison noch größer ist. Diese Vermutung würde sich mit der gefühlt hohen Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner besonders in den Sommermonaten decken.“

Herabsetzung der Geschwindigkeit bereits beim Kreis beantragt

Der Antrag wurde von der Stadtvertretern an den Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr zur Beratung überwiesen. Der befasste sich in seiner Sitzung am Montagabend mit dem Thema. Was Tempo 30 in dem Bereich der Schillstraße, wo derzeit noch 50 km/h gefahren werden dürfen, angeht, so informierte Ingo Woyczeszik vom Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten, dass die Herabsetzung der Geschwindigkeit bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen bereits beantragt sei. Noch liege allerdings kein Bescheid vor. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Gremiums dafür aus, einen entsprechenden Antrag nun auch für die Barther Straße auf den Weg zu bringen.

Während beim Thema Ausweitung der Tempo-30-Zone auf die gesamte Schillstraße und auf die Barther Straße die Zustimmung einhellig war, gab es zum zweiten Antrag der Fraktion SPD/ Grüne Diskussionen. Der Antrag bezieht sich auf die Flugplatzallee. Auch für diese Straße – sie ist Zufahrt für das Technikmuseum Pütnitz – wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeschlagen. Seitens der Fraktion wird darauf hingewiesen, dass es in der Flugplatzallee derzeit keine Geschwindigkeitsbegrenzung gebe. Deshalb könne diese Straße mit Tempo 100 befahren werden. Und dies geschehe auch.

Da die Straße sich in einem schlechten Zustand befinde, sei die Lärmbelästigung für Anwohner der Siedlung Damgarten groß. Zudem ergebe sich eine Gefahrenlage, insofern sich Fahrradfahrer, Fußgänger und motorisierte Fahrzeuge die Fahrbahn teilen müssen. „Insbesondere bei An- und Abfahrten zu den Großveranstaltungen ergeben sich gefährliche Situationen, die sich durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf zum Beispiel Tempo 50 minimieren lassen“, heißt es abschließend in der Begründung.

Messungen in Flugplatzallee sollen Klarheit bringen

Ausschussmitglied Hans-Dieter Konkol (CDU/FDP-Fraktion) sagte, er sehe keinen Grund für eine Geschwindigkeitsreduzierung. Denn zum einen gebe es auf dieser Straße keinen besonders regen Verkehr, außer eben zu den Großveranstaltungen auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Auch sei ihm die Strecke nicht als Unfallschwerpunkt bekannt. Und es gebe auch keine straßenbegleitende Wohnbebauung. Im Übrigen sei auch die Messlatte der entsprechenden Verwaltungsvorschriften der Straßenverkehrsverordnung für die Herabsetzung der Geschwindigkeit sehr hoch. So müssen vor einer Entscheidung zum Beispiel die Zahl der Fahrzeuge ermittelt und deren Geschwindigkeit gemessen werden. Alles in allem, so Konkol, sehe er keine Möglichkeit und auch keinen Grund, für eine Geschwindigkeitsreduzierung.

Das sei zwar tatsächlich sehr schwierig, aber nicht unmöglich, wie das Beispiel Altheide zeige, machte Ausschussvorsitzender Horst Schacht (Die Linke) deutlich. Für den Ribnitz-Damgartener Ortsteil hatten Bürger, Verwaltung und Kommunalpolitiker seit Jahren die Herabsetzung der Geschwindigkeit von 70 auf 50 km/h gefordert. „Und hatten damit Erfolg“, so Schacht.

Zum Thema Flugplatzallee meldete sich auch Ausschussmitglied Ann-Kristin Behm (Fraktion SPD/Grüne) zu Wort. Sie verwies darauf, dass auf der Strecke Rennen gefahren werden, vor allem nachts. Um sich Gewissheit über das Fahrzeugaufkommen und darüber, ob und wie oft Wettrennen stattfinden, zu verschaffen, sollten Messungen durchgeführt werden, schlug Ingo Woyczeszik vor. Dieser Vorschlag fand Zustimmung bei allen Ausschussmitgliedern.

Von Edwin Sternkiker