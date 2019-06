Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall auf der Passbrücke zwischen Ribnitz und Damgarten ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 9000 Euro entstanden. Ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Ahrenshagen-Daskow, der in Richtung Damgarten unterwegs war, hatte laut Polizei offenbar zu spät reagiert und einen Auffahrunfall verursacht. Er schob mit seinem Wagen drei weitere Fahrzeuge zusammen. Die Fahrer der beteiligten drei Autos stammen aus Ribnitz-Damgarten.

Verletzt wurde niemand. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Dafür wurde die Bundesstraße 105 kurzzeitig halbseitig gesperrt.

