Ribnitz-Damgarten: Unfall mit Rettungswagen

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten ist am Mittwoch ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro entstanden. An dem Unfall war auch ein Rettungswagen beteiligt, der sich gerade im Einsatz befand. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei war in der Barther Straße in Damgarten gegen 8.40 Uhr eine Kolonne mit mehreren Pkw in Richtung B105 unterwegs, als sich von hinten der Rettungswagen näherte. Dieser war mit Blaulicht und Sirene unterwegs. Die Pkw in der Kolonne fuhren deshalb an den rechten Straßenrand.

Personen wurden nicht verletzt

Laut Polizei bemerkte jedoch eine Fahrerin in der Reihe den RTW nicht. In der Annahme, dass das Fahrzeug vor ihr einfach nur anhalten wollte, setzte die 40-jährige Dresdenerin zum Überholvorgang an. Dabei stieß sie mit ihrem Skoda seitlich mit dem Rettungswagen zusammen.

Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten Audi zusammen. Der RTW war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Dresdenerin sowie der 41-jährige Fahrer des Rettungswagens und sein 33 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Von Robert Niemeyer