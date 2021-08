Bartelshagen II

Sieben Personen, darunter fünf Kinder beziehungsweise Jugendliche, sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 211 nahe Ribnitz-Damgarten verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, war der Multivan der Marke VW, gefahren von einer 51-jährigen Frau, auf der L 211 aus Richtung Bundesstraße 105 in Richtung Bartelshagen II unterwegs. In einer Linkskurve drückte dann wohl gegen 16.42 Uhr eine Windböe den Kleinbus nach rechts von der Straße auf die Bankette. Der Bus drehte sich daraufhin mehrfach, bevor er wieder zum Stehen kam.

Totalschaden am Kleinbus

Die Insassen, zwei Erwachsene im Alter von 51 und 56 Jahren sowie Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sieben und 16 Jahren – alle aus Sachsen, erlitten alle leichte Verletzungen, wurden aber für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. An dem Kleinbus entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf circa 40 000 Euro.

Von Anja Krüger