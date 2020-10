Nachdem es im Vorfeld der Stadtvertretersitzung in Ribnitz-Damgarten teils hitzige Diskussionen um die Fremdenverkehrsabgabe gegeben hatte, fasste die Stadtvertretung selbst nun einen klaren Beschluss.

Der Marktplatz in Ribnitz. Trotz Corona-Krise zog es in diesem Jahr viele Gäste in die Bernsteinstadt. Quelle: Robert Niemeyer