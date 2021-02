Ribnitz-Damgarten: Unternehmer kritisieren fehlende Perspektive

Ribnitz-Damgarten

Die Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Rügen sinkt, mittlerweile auf unter 30. Der Corona-Lockdown wurde dennoch verlängert. Wirklich überrascht hat das niemanden. Bis 7. März gelten die aktuellen Einschränkungen. Ausnahmen gibt es dennoch. Friseure dürfen ab 1. März öffnen. In Landkreisen mit einer Inzidenz unter 35 über mindestens drei Tage soll es nach dem 7. März möglicherweise im Handel Lockerungen geben. Testweise könnte es in Vorpommern-Rügen bereits vorher Öffnungen geben. Für „das eine oder andere“, hieß es am Mittwoch von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

René Berlin, Vorsitzender des Vereins Ribnitzer Innenstadt. Quelle: Robert Niemeyer

So wenig konkret die Aussagen zu möglichen Lockerungen sind, so unbefriedigend bleibt die Situation in der lokalen Wirtschaft. „Das ist keine wirkliche Perspektive“, sagt René Berlin, Vorsitzender des Ribnitzer Innenstadtvereins. Die Einzelhändler in der Bernsteinstadt hatten sich mehr erhofft, vor allem konkretere Aussagen zu möglichen Öffnungen. Die Entscheidung der Bundesregierung und der Landesregierung, den Lockdown zu verlängern, nur mit vagen Aussagen zu möglichen Lockerungen, sei „nicht ermutigend, sondern deprimierend“, so René Berlin.

Hoffnung für Friseure

Zumindest den Friseuren bietet sich ein kleines Licht am Ende des Tunnels. „Wir sind erst mal froh, dass wir wieder arbeiten dürfen“, sagt Anke Ziogas, Inhaberin des Friseursalons Esdorf in Damgarten. Angesichts dessen, dass die Friseurbranche die einzige mit einem konkreten Startdatum ist, sagt Sylvia Hotaß, Inhaberin des Friseursalons Hotaß in Ribnitz: „Wir sind die Letzten, die sich jetzt beschweren dürfen.“

Derzeit stehe das Telefon nicht mehr still, Kunden buchen Termine ab dem 1. März. Einfacher wird es dennoch nicht. Denn abermals sind die Friseure angehalten, strenge Hygienekonzepte umzusetzen. Der Einsatz der Mitarbeiter hänge zudem davon ab, ob und wie Kitas und Schulen öffnen können. „Ich weiß noch nicht, wie wir das managen“, sagt Sylvia Hotaß. In Landkreisen mit einer Inzidenz von weniger als 50 sollen Kitas und Grundschulen nach den Winterferien normal öffnen.

Privates Geld reingebuttert

Die finanzielle Situation der Friseure wie auch der Einzelhändler insgesamt ist dabei mittlerweile äußerst angespannt. Viele müssen bereits privates Geld zusätzlich in den Betrieb stecken. Erst in diesem Tagen sei es überhaupt möglich, die Überbrückungshilfen III zu beantragen. Damit sollen coronabedingte Umsatzverluste von November 2020 bis Juni 2021 ausgeglichen werden. „Für Januar und Februar mussten alle in Vorkasse gehen“, sagt René Berlin.

Denn bei ausbleibendem Umsatz fallen weiterhin laufende Kosten für die Betriebe an. „Hätte ich nicht privat reingebuttert, würde es unseren Friseur nicht mehr geben“, so Sylvia Hotaß. „Wir kommen gerade so hin. Für viele wird es am 1. März aber zu spät sein“, befürchtet Anke Ziogas.

Fitnessstudios: Sterben im Sommer?

In anderen Branchen sieht es noch düsterer aus. „Ob wir durchkommen, wissen wir nicht genau“, sagt Tobias Müller, Inhaber des Fitnessstudios Fitmacher in Ribnitz. Die Entscheidung am Mittwoch „ist nicht wirklich eine Perspektive“. Das Problem: Gerade der Jahresanfang ist für Fitnessstudios die wichtigste Zeit des Jahres. Viele Neuanmeldungen aufgrund guter Vorsätze, viele Indoor-Sportler aufgrund des schlechten Wetters. „Uns wird das komplette Kerngeschäft genommen“, so Müller.

Zuletzt hätten sich viele Mitglieder abgemeldet, Müller befürchtet zudem Rückforderungen von Mitgliedsbeiträgen. Auch ein Start nach Lockdown wäre wohl nur mit sehr wenigen Nutzern gleichzeitig möglich. „Was wir in zehn Jahren aufgebaut haben, ist so gut wie hinüber“, so Müller, der befürchtet, dass im Sommer das große Fitnessstudio-Sterben einsetzt. Auch größere Ketten würden sich bereits in der Bredouille befinden. „Allerspätestens ab Ostern müssen wir wieder öffnen“, sagt der Studiobetreiber.

Gastronomen hoffen auf Ostern

Eigenes Geld musste auch schon Ronny Röpcke in sein Restaurant stecken. Röpcke ist Inhaber des Anglerheims in Damgarten. Gleichzeitig würden er und sein Team die Situation vergleichsweise gut meistern. Der Abhol- und Lieferservice werde sehr gut angenommen. Vom Kurzarbeitergeld müsse er keinen Gebrauch machen. „Ich bekomme alle beschäftigt.“ Bereits im Herbst hatte er das Team in Vorausahnung steigender Infektionszahlen und eines erneuten Lockdowns ohnehin verkleinert.

Doch in der Gastrobranche wird es ebenfalls allmählich kritisch. „Es wird einige erwischen“, sagt Röpcke, der hofft, dass die Restaurants spätestens Ostern wieder öffnen können. „Das Ostergeschäft ist mit das wichtigste. Fällt das aus, wäre das ein Genickbruch.“

