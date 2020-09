Wenn Sie noch nicht wissen sollten, was Sie am Wochenende unternehmen können, haben wir hier unsere Veranstaltungstipps für die Region Ribnitz-Damgarten zusammengetragen. Vom Violinen-Konzert in Born bis Antikmarkt in Klockenhagen – wir zeigen, was am Wochenende (4. bis 6. September) los ist.