Ribnitz-Damgarten: Verkehrseinschränkungen wegen Corona-Demo

Ribnitz-Damgarten

Am Montag, 3. Januar, kommt es in Ribnitz-Damgarten zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Grund ist eine angemeldete Demo gegen die Corona-Maßnahmen. Durch verschiedene Straßen soll der Aufzug führen. Die Polizei wird die Demonstration begleiten und entsprechend Straßen kurzzeitig sperren.

Am Ribnitzer Markt soll es am frühen Abend losgehen. Über die Lange Straße geht es in den Südlichen Rosengarten und von dort über die Nizzestraße, die Straße Bei der Klosterkirche und Steinstraße wieder in die Lange Straße. Von da aus geht es weiter in die Rostocker Straße und über die Bergstraße und Buxtehuder Straße in den Körkwitzer Weg. Über die Straße Am See und die Fischerstraße und Gänsestraße soll es dann wieder zum Markt gehen.

Während der Kundgebung ist der Bereich nördlich der Kirche sowie nördlich und östlich des Ribnitzer Marktes für Fahrzeuge gesperrt. Die Parkplätze stehen also auch nicht zur Verfügung. Der gesamte Innenraum des Marktplatzes wird für die Kundgebung beansprucht.

Die Lange Straße bleibt dieses Mal passierbar. Bei den vergangenen Kundgebungen war die Straße gesperrt worden.

Von Robert Niemeyer