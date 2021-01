30 Mitglieder hat der Verein Verkehrswach in Ribnitz-Damgarten. Besonders am Herzen liegt ihnen die Verkehrserziehung der Jüngsten in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen. Derzeit herrscht coronabedingt allerdings Zwangspause. In diesem Jahr feiern sie 30-jähriges Jubiläum.