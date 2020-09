Ribnitz-Damgarten

Die Halbfinalpaarungen in der Fußball-Freizeitliga Nordvorpommern stehen fest. Am Mittwochabend wurden die Viertelfinalpartien ausgetragen. Die beiden Mannschaften aus Ribnitz-Damgarten setzten sich knapp durch, der RSV dabei im Neunmeterschießen. Löbnitz gewann ebenfalls knapp auswärts. Trinwillershagen zog souverän ins Halbfinale ein.

So liefen die Spiele

PSV Ribnitz-SG Einheit Kenz 2:1 (1:0): 1:0 Alexander Hohmann 19. Minute; 1:1 Marcel Reinholz 38.; 2:1 Etienne Gnoth 45. Zeitstrafen: Alexander Hohmann (PSV) 52.; Matthias Scholz ( Kenz) 52.

Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, in der PSV-Torhüter Liesegang glänzte. Nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch in einem emotionalen Spiel. Der Siegtreffer gelang den Gastgebern mit einem gut heraus gespielten Konter.

SV RW Trinwillershagen-KVG Damgarten 4:0 (3:0): 1:0 Falk Orlowski 1.; 2:0 Clemens Lange 27.; 3:0 Clemens Lange 30.; 4:0 Andre Teuerling 50.

Die Gastgeber gingen bereits in der ersten Minute in Führung, vergaben in der Folge jedoch zahlreiche Chancen. Dennoch stellte Trin bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg, auch wenn die KVG selbst einige gute Möglichkeiten hatte. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild mit starken Szenen vom Triner Torwart Martin Hübner. Am Ende gewann die Mannschaft, die abgezockter vorm Tor war.

SV Bartelshagen-BSV Löbnitz 1:2 (1:1): 1:0 Mathias Engel 20.; 1:1 Sven Stürmer 25.; 1:2 Maik Berndt 31. Zeitstrafen: Karsten Peters (BSV) 20.; Steffen Lüth (BSV) 50.; Tom Nilson (SVB) 52.

Ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für die Gäste aus Löbnitz. Möglichkeiten wurden auf beiden Seiten herausgespielt. Der Siegtreffer für die Gäste fiel kurz nach Wiederanpfiff.

Ribnitzer SV v 1919-SG Wöpkendorf 3:2 nach Neunmeterschießen, 1:1 (1:0): 1:0 Heiko Schulz 25.; 1:1 Tino Altenburg 56. Neunmeterschießen: Henry Braun (SGW) 1:0; Sebastian Skupke (RSV) 1:1; Daniel Deutschmann (SGW) vergibt; Sebastian Siebart (RSV) 2:1; Sören Ledder-Buck (SGW) vergibt.

Wie zu erwarten, wenn der Fünfte gegen den Vierten spielt, gab es einen Kampf auf Messers Schneide. Das Spiel fand auch nach Verlängerung keinen Sieger. Im abschließenden Neunmeterschießen war RSV-Keeper Tony Jaster der große Rückhalt und parierte zwei Strafstöße.

Stadtderby im Halbfinale

Im Halbfinale kommt es nun in Ribnitz-Damgarten zum Stadtderby. Um 19 Uhr empfängt am kommenden Mittwoch, 23. September, der PSV Ribnitz-Damgarten den Ribnitzer SV. Um 18 Uhr wird in Trin die Partie RW Trinwillershagen gegen den BSV Löbnitz angepfiffen.

Am 3. Oktober findet der Finaltag der diesjährigen Freizeitligasaison statt. Auf dem Sportplatz in Damgarten werden das Spiel um Platz drei sowie das Finale ausgetragen. Die Halbfinalverlierer spielen dann um 13 Uhr. Das Finale wird um 14.30 Uhr angepfiffen.

Von Robert Niemeyer/Privat