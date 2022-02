Ribnitz-Damgarten: Wann gibt es wieder eine Sportlerehrung?

Ribnitz-Damgarten

Sie ist eine lieb gewonnene Tradition, die zuletzt wie viele andere auch der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist. Doch in diesem Jahr sollen endlich wieder Ribnitz-Damgartens erfolgreichste Sportler geehrt werden. Deutsche Meister, Landesmeister, Olympia-, EM- und WM-Teilnehmer halten die Farben ihrer Vereine und der Bernsteinstadt hoch. 2022 sollen ihre Leistungen endlich wieder angemessen gewürdigt werden.

Üblicherweise werden die Top-Athleten der Bernsteinstadt während des Neujahrsempfangs des Bürgermeisters und des Amtsvorstehers geehrt. Der musste zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Die Sportlerehrung soll es trotzdem geben. „Ja, es findet etwas statt“, sagt Antje Weilandt, Leiterin des Sachgebietes Gebäudemanagement und Sport in der Stadtverwaltung. Gleich für zwei Jahre sollen die erfolgreichsten Sportler geehrt werden, und zwar für das Jahr 2020 und für das Jahr 2021. Ganz konkret wird der Zeitraum vom 1. November des Vorjahres bis zum 30. Oktober des Ehrungsjahres betrachtet, also beispielsweise vom 1. November 2020 bis 30. Oktober 2021. In dieser Spanne sollten die zu würdigenden Leistungen erbracht werden.

Kriterien geändert, aber noch nicht angewandt

Tatsächlich waren die Kriterien für die Sportlerehrung kurz vor der Corona-Pandemie sogar geändert worden. Hintergrund war, dass bis dahin bei der Ehrung bislang nur Sportler ausgezeichnet werden konnten, die in Ribnitz-Damgarten oder in den amtsangehörigen Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow wohnen. In den Sportvereinen sind aber auch Kinder, Frauen und Männer aktiv und erfolgreich, die ihren Wohnsitz außerhalb haben. Auch sie sollen gewürdigt werden. Entsprechend wurden die Regeln angepasst.

Auf der Basis der neuen Regeln ausgezeichnet wurde jedoch noch niemand. Die zu Ehrenden für den Zeitraum 2020 stehen zwar bereits fest, warten aber noch auf ihre Würdigung.

Einzelsportler und Mannschaften werden geehrt. Einzelsportler müssen dabei entweder Mitglied eines Ribnitz-Damgartener Vereins sein oder in der Bernsteinstadt wohnen. Landesmeister, Norddeutsche Meister sowie Erst- bis Drittplatzierte bei Deutschen Meisterschaften und Teilnehmer an Europa- und Landesmeisterschaften sowie Olympischen Spielen werden geehrt. Das gilt sowohl für Einzelsportler als auch für Mannschaften.

Top-Athleten international erfolgreich

Die Bernsteinstadt hat einige Top-Athleten. Ruderer Marcus Klemp beispielsweise, der vergangenes Jahr an den Paralympischen Spielen in Tokio (Japan) teilnahm. Klemp ist einer der erfolgreichsten Sportler der Stadt. 24 Jahre trainierte er am Ruderstützpunkt des Ribnitzer Sportvereins (RSV) in Damgarten. 2003 gewann der an Cerebralparese – einer Bewegungsstörung – erkrankte Athlet eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Italien, 2007 wurde er Weltmeister in München. Im Februar 2021 wurde der Para-Ruderer bei der Ergometer-Weltmeisterschaft Schnellster über die 2000-Meter-Distanz.

Nicht minder erfolgreich ist die Ausdauersportlerin Marie Hauer. Vergangenes Jahr wurde sie Doppelweltmeisterin im Duathlon. Im nordspanischen Avilés holte die Ribnitz-Damgartenerin im November im Sprint (5 km laufen – 20 km Rad fahren – 2,5 km laufen) und auf der Standarddistanz (10 km, 40 km, 5 km) die Goldmedaille.

„Der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält.“

„Die Anerkennung ist wichtig“, sagt Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender des Sportausschusses. Die Sportlerehrung müsse dieses Jahr stattfinden. „Wir als Ausschuss werden uns dahinterklemmen, dass die Ehrung durchgeführt wird“, sagt Konkol. Wann und wie sei offen. Die Gespräche sollen geführt werden. Denkbar sei, die Ehrung im Rahmen einer Sportwoche stattfinden zu lassen. Eine Woche lang sollen Ribnitz-Damgartener das Olympische Sportabzeichen ablegen können. Vor allem für die erfolgreichen Kinder und Jugendlichen sei es ein Zeichen der Anerkennung ihrer Leistungen, wenn die Sportlerehrung stattfindet. „Das sind alles Leistungssportler. Das muss man ehren“, so Hans-Dieter Konkol.

Das sieht auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth so. Er werde das Gespräch mit dem Ausschussvorsitzenden und Antje Weilandt suchen, um einen würdigen Rahmen zu finden. „Wir sind uns einig, dass das nicht abgehalftert, sondern vernünftig stattfinden soll“, so Huth. Wie die Kultur auch sei der Sport „Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält“. Gerade in der Corona-Krise hatten bzw. haben es die Sportler und die Vereine schwer. Es sei wichtig, unter anderem mit der Sportlerehrung, „dieses Engagement sichtbar zu machen“, so Huth.

Von Robert Niemeyer