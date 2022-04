Ribnitz-Damgarten: Warum die Stadtvertreter die Steuern erhöhen

Ribnitz-Damgarten

Nach etwa fünfmonatiger Debatte und ebenso langem Rechnen in der Kämmerei hat Ribnitz-Damgarten nun einen beschlossenen Haushalt. Die Stadtvertreter stimmten mehrheitlich dem Zahlenwerk zu. So richtig glücklich ist wohl dennoch niemand, denn die Stadtvertreter taten etwas, das sie eigentlich nicht tun wollten. Die Steuern wurden erhöht.

Stufenweise Erhöhung

Noch während des Wahlkampfes der letzten Kommunalwahl war zumeist versprochen worden, dass die kommunalen Steuern nicht angefasst werden. Doch nun folgten die Stadtvertreter dem Vorschlag der Verwaltung, die Steuern überhaupt zu erhöhen, und dem Kompromiss, den der Finanzausschuss erarbeitet hatte.

Der sieht eine Erhöhung der Grundsteuer B von 340 auf 380 Prozent vor. Die Gewerbesteuer wird stufenweise erhöht, von 320 auf 340 Prozent in diesem Jahr und auf 360 Prozent im kommenden Jahr. Beide Sätze liegen jedoch noch immer unter dem Landesdurchschnitt.

Veränderungen im Bereich der Zuweisungen durch das Land, die beitragsfreie Kita und auch der Wegfall der Straßenausbaubeiträge hätten dazu geführt, dass die Stadtkasse in enorme Schieflage geraten ist. Hinzu kommen bekanntlich gestiegene Kosten in nahezu allen Bereichen.

Zuletzt konnte das Finanzverwaltungsamt dank konkreterer Vorgaben in Sachen Landeszuweisungen, dank Rücklagen und eben auch mit der eingepreisten Steuererhöhung einen Haushalt vorlegen, der nach den Regeln des Haushaltsrechts ausgeglichen ist. Doch mancher ist damit nicht wirklich zufrieden.

„Kein Kaputtsparen der Stadt.“

„Wir sind die letzten in der Kette. Warum schwimmt die Bundesebene im Geld und die Ribnitz-Damgartener Stadtkasse ist klamm?“, fragte Tino Leipold, Vorsitzender der Fraktion der Unabhängigen. „Die Aufgaben verschieben sich zunehmend zu den Kommunen“, sagte auch Andreas Gohs (FDP). Diese seien gezwungen, Steuern zu erhöhen. Bund und Land würden das nicht tun.

Sich eingestehen zu müssen, dass sich die Rahmenbedingungen verändern und man den Schritt gehen muss, falle schwer, sagte Heike Völschow, Links-Fraktion. „Aber wir haben auch nichts für die nachfolgenden Generationen getan, wenn wir die Stadt kaputtsparen“, so Völschow.

Ein wichtiger Punkt war, dass die sogenannten freiwilligen Leistungen nicht angefasst werden. Das heißt: Die Kultur und die Vereine werden weiterhin im selben Umfang wie bisher unterstützt.

Dennoch müsse weiter gehandelt werden. „Unnötige Ausgaben sind ebenso zu vermeiden wie ein Kaputtsparen der Stadt“, so Frank Kasch, Vorsitzender des Finanzausschusses. Ziel sei es, als Stadt handlungsfähig zu bleiben und weiter investieren zu können. Der Bildungscampus in Ribnitz West kostet die Stadt mehr als 14 Millionen Euro. Doch auch an anderer Stelle sind Investitionen nötig, etwa am Bildungsstandort Damgarten mit der Grundschule und der Regionalschule.

Außerdem soll in diesem Jahr die Straße Schanze saniert werden. Kostenpunkt: eine Million Euro. Die Erschließung weiterer Wohngebiete kostet außerdem einiges. 1,3 Millionen Euro sind beispielsweise an der Damgartener Chaussee eingeplant, wo mit dem Umzug des Norma-Marktes an die Straße Platz geschaffen wird für ein neues Wohngebiet.

Von Robert Niemeyer