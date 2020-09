Ribnitz-Damgarten

Wie Sie hörten, hörten Sie am Donnerstag nichts, zumindest nicht das, was Sie hören sollten. Punkt 11 Uhr in der Ribnitzer Innenstadt. Geschäftiges Treiben auf dem Markt, Autos tuckeln durch die Lange Straße, der Postbote liefert Pakete aus, vor einem Bäckerei-Café klönen Freunde. Alles normal. Während im Umkreis die Sirenen heulten, bekam man sowohl in Ribnitz als auch im Stadtteil Damgarten vom bundesweit angelegten Probealarm am Warntag nichts mit.

Im Katastrophenfall würden die Ribnitz-Damgartener offenbar als letzte von der nahenden Gefahr erfahren, zumindest was die Sirenen angeht. Einige Bürger beunruhigt dieser Umstand. In entsprechenden Gruppen in Sozialen Netzwerken heißt es beispielsweise: „Bei einem richtigen Alarm wären wir ganz schön am Ar...“ oder „In Ribnitz, bei offener Balkontür nix gehört. Wir werden im Notfall alle draufgehen. Oder bauen uns ’ne Arche Noah und fangen jetzt schon mal an.“

Sirenen wurden abgebaut

Doch das ausbleibende Sirenengeheul hat einen Grund. In der Bernsteinstadt wurden, wie in manch anderer Kommune auch, nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren die Sirenen abgebaut. Damals lief alles in Richtung Entspannung, die Gefahr eines Krieges mit Atombomben oder Chemiewaffen hatte deutlich abgenommen. Man glaubte, die Sirenen nicht mehr zu brauchen. Zudem ließen sich damit die Unterhaltungskosten sparen.

Aber bei weitem nicht alle Städte und Gemeinden wählten den Weg, den Ribnitz-Damgarten einschlug. Zu den Kommunen, die an ihren Sirenen festhielten, gehören Barth und Marlow. In Marlow und den Ortsteilen gibt es insgesamt 14. Und alle funktionieren, wie der Warntag gestern zeigte. Die Sirenen in Schuss zu halten, koste natürlich Geld, macht Bürgermeister Norbert Schöler deutlich. Aber man sei überzeugt, dass Sirenen das effektivste Mittel seien, um wirklich alle Bürgerinnen und Bürger in kürzester Zeit auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, so der Marlower Verwaltungschef. Viel Geld nehme man auch in die Hand, um jetzt in den Ortsteilen Alt-Steinhorst und Schulenberg die Sirenen umzusetzen.

Nicht nur in Marlow und in den Ortsteilen vernahmen die Bewohner gestern Sirenengeheul, sondern auch in Semlow, Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin, Wustrow und vielen anderen kleineren Orten in der Region. Die Sirenen können übrigens flächendeckend über Funksteuerung von der Leitstelle in Stralsund in Gang gesetzt werden.

Stadtverwaltung beruhigt

Ingo Woyczeszik, Leiter des Sachgebietes Ordnungsangelegenheiten, kann alle diejenigen, die in Ribnitz-Damgarten das Sirenengeheul vermissten, beruhigen. „Auch in Ribnitz-Damgarten werden die Einwohner rechtzeitig gewarnt.“ Der Notfallplan der Stadt sehe unter anderem vor, dass die Einwohner im Fall der Fälle per Lautsprecherwagen informiert werden. Über solche verfüge zum Beispiel die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr. Wie der Rathausmitarbeiter weiter mitteilte, sei man derzeit dabei, den Notfallplan der Stadt zu überarbeiten. Da werde es unter anderem darum gehen, wie man auf einen Totalstromausfall reagieren könne. Auch das Thema Pandemie werde eine Rolle spielen.

Nicht nur mit Hilfe der guten alten Sirene – soweit vorhanden – wurde gewarnt, auch online, über Apps, das Radio sowie im Fernsehen wurden Probewarnungen ausgegeben. Aber was passiert eigentlich, wenn der Strom ausfällt? Oder wenn es bei massenhafter gleichzeitiger Nutzung von Handys zur Überlastung des Mobilfunknetzes kommt? Stichwort Silvestereffekt. Eben aus diesem Grunde seien Lautsprecherwagen als mobile Warneinrichtungen besonders gut geeignet, um die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen, macht Stadtwehrführer Oliver Rybicki deutlich.

Er teilte mit, dass man sich in der Vorstandssitzung der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten in der kommenden Woche ausführlich mit der Frage befassen werde, wie man die Bevölkerung am effektivsten vor Gefahren warnen kann.

Von Von Robert Niemeyer und Edwin Sternkiker