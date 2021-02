Ribnitz-Damgarten

Der Duisburger Zoo hatte ihn 2016 als erster in Deutschland herausgebracht. Kiel, Mölln, Lübeck und Rostock sowie weitere Städte zogen nach. Und seit Januar dieses Jahres hat ihn auch Ribnitz-Damgarten – den Null-Euro-Schein. Der wurde in einer limitierten Auflage von 3000 Stück exklusiv für die Bernsteinstadt in der Wertpapierdruckerei Oberthur im französischen Colombes produziert. Auf der einen Seite Ansichten wichtiger europäischer Bauwerke wie Eiffelturm, Kolosseum und Brandenburger Tor. Auf der anderen Seite eine Außenansicht des Deutschen Bernsteinmuseums und eine Bernstein-Inkluse mit dem Museumsslogan „Wo wir sind, ist Sonne“.

Der Null-Euro-Schein fühlt sich ziemlich echt an, kein Wunder, verfügt er doch über alle typischen Merkmale eines echten Geldscheins. Dazu gehören unter anderem Wasserzeichen, Silberstreifen, Hologramm, Durchsichtregister, Gelddruckerei-Sicherheitshintergrund und eine individuelle Seriennummer.

Sieht aus wie eine echte Banknote, der Null-Euro-Schein. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Ribnitz-Damgartener Souvenirscheine kommen bei Sammlern sehr gut an. Denn bisher seien bereits über 1200 Stück online verkauft worden, berichtet Henning Schröder. Zum Teil würden zehn, zwanzig und noch mehr Exemplare von einem Käufer erworben. Die erste größeren Bestellungen seien aus Frankreich, den Niederlanden und Österreich gekommen. Der Schein kostet drei Euro.

Nicht nur Sammler sind die Zielgruppe, sondern auch Urlauber und Tagestouristen. „Deshalb werden wir, wenn Corona es zulässt und das Museum wieder geöffnet werden kann, die Null-Euro-Scheine auch an der Kasse des Museums anbieten“, informiert der Verwaltungsleiter des Deutschen Bernsteinmuseums. Die Null-Euro-Scheine sollen auch in der Touristeninformation Ribnitz-Damgarten am Markt verkauft werden, wenn auch diese wieder geöffnet werden kann.

Exbürgermeister hatte die Idee

Auf die Idee, es anderen Städten gleichzutun und auch für Ribnitz-Damgarten den Null-Euro-Schein herauszubringen, kam Exbürgermeister und Hobbynumismatiker Frank Ilchmann. Es habe allerdings schon ziemlich viel Überzeugungsarbeit gekostet, bis die Idee bei allen Beteiligten auch ankam, erzählt er mit einem vielsagenden Schmunzeln. Aber er sei hartnäckig geblieben, weil er vom Erfolg dieses Projektes von Anfang an überzeugt gewesen sei.

Um so mehr freue es ihn nun, dass der Verkauf der Scheine sehr gut laufe. Und nur darauf komme es schließlich an. Dies um so mehr, als gerade in den jetzigen schwierigen Corona-Zeiten jede zusätzliche Einnahme natürlich sehr willkommen sei, ergänzt Henning Schröder. Und ganz „nebenbei“ sei das ja auch touristische Werbung für die Stadt.

0-Euro-Schein bei Sammlern beliebt

Das Bezahlen ist mit dem Schein zwar nicht möglich, da er eben mit einem Wert von null Euro dotiert ist. Das heiße aber nicht, dass es wertlose Scheine seien, berichtet Frank Ilchmann weiter. Ganz das Gegenteil sei der Fall. Diese Null-Euro-Scheine, die mal aus der Idee entstanden seien, den europäischen Gedanken noch populärer zu machen, würden in entsprechenden Katalogen für 10 bis 16 Euro angeboten. „Zum Teil zahlen Sammler aber noch weit höhere Preise“, berichtet er weiter.

Die Ribnitz-Damgartener Auflage ist durchnummeriert und beginnt mit 000001. „Die Scheine 002001 bis 003000 sind mit dem Aufdruck ‚Aniversary 2020‘ auf der Vorderseite (Avers) unter der Fahne versehen. Der Aufdruck ist aber nur zu sehen, wenn der Schein gekippt wird“, erläutert der Numismatiker. Und wenn der Verkauf weiter so gut läuft und die Auflage bald vergriffen ist? „Kein Problem“, sagt Frank Ilchmann. „Dann könnten wir jederzeit nachdrucken lassen. Dann aber mit einem neuen Motiv.“ Da habe er auch schon einige Ideen, fügt er abschließend hinzu.

Kontakt: info@deutsches-bernsteinmuseum.de

