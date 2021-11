Ribnitz-Damgarten

Jetzt steht es fest: Der ehemalige Ribnitzer Sportpalast und die angeschlossene Bundeskegelbahn werden abgerissen. Wie Eigentümer Michael Bienk auf OZ-Anfrage mitteilte, führe kein Weg daran vorbei. Ursprünglich war vorgesehen, den vorderen Teil des ehemaligen Sportpalastes und die Kegelbahn, die von den Keglern des Ribnitzer SV genutzt wird, zu erhalten. Doch dafür hätte man einen Betreiber oder eine Betreiberin finden müssen. Und das sei leider nicht gelungen, so Bienk.

„Das Interesse hielt sich insgesamt sehr in Grenzen, und die Corona-Krise machte die Suche natürlich auch nicht leichter. Unter denen, die angefragt haben, gab es eine einzige Interessentin, bei der es gut aussah und bei der man den Eindruck hatte, dass das was werden könnte. Aber dann hat sie doch abgesagt.“

Biss zum Abriss können die Kegler bleiben

Da man keine Lösung zur Bewirtschaftung habe finden können, bleibe nun tatsächlich nur der Abriss des gesamten Gebäudeensembles. Allerdings erfolgt der nicht von heute auf morgen. Denn bis Baurecht vorliegt, dauert es noch ein bisschen. Bis dahin können die Keglerinnen und Kegler des Ribnitzer SV die Kegelbahn weiter nutzen. Das habe er auch schon so dem Abteilungsleiter Kegeln des Ribnitzer SV mitgeteilt, informierte Michael Bienk weiter.

Nach dem Abriss des ehemaligen Sportpalastes und der Kegelbahn sollen auf dem frei werdenden Grundstück Wohnungen entstehen. Auch auf der benachbarten Fläche der ehemaligen Kreisverwaltung. Hier will die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH und die Stadt Ribnitz-Damgarten, 100-prozentige Gesellschafterin des Unternehmens und Eigentümerin des größten Teils der Grundstücksflächen, ein neues Wohnquartier bauen. Durch die Investitionen der Gebäudewirtschaft und von Bienk sollen auf der rund drei Hektar großen Fläche am Ribnitzer See insgesamt 80 bis 100 Wohneinheiten entstehen.

Entwürfe und Modelle sind in der Kegelbahn ausgestellt

Die Entscheidung, wie das Gelände der ehemaligen Kreisverwaltung nördlich der Damgartener Chaussee bebaut werden soll, ist mittlerweile gefallen. Den Architektur-Wettbewerb gewonnen hat die kbnk Architekten GmbH Hamburg und Landschafts.Architektur Birgit Hammer aus Berlin (die OZ berichtete). Nach dem Abschluss des Architektur-Wettbewerbs „Neuer Wohnungsstandort ehemalige Kreisverwaltung Damgartener Chaussee“ waren der Siegerentwurf und weitere Entwürfe noch bis letzten Freitag in einer Ausstellung in der Kegelbahn zu sehen. Da das Interesse sehr groß ist, hat die Gebäudewirtschaft sich dazu entschieden, die Ausstellung noch einmal am Dienstag, 16. November, und am Donnerstag, 18. November, jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zu öffnen.

Kegelsport hat lange Tradition

Dass man die Kegelbahn, solange sie noch steht, nutzen kann, dafür sei man sehr dankbar, sagt Rudi Tschöp. Der Abteilungsleiter Kegeln des Ribnitzer SV hebt die gute Zusammenarbeit mit Michael Bienk hervor. Er verweist weiter darauf, dass der Kegelsport in Ribnitz-Damgarten eine sehr lange Tradition habe. Diese möchte man unbedingt erhalten. Da nun endgültig klar sei, dass die Kegelbahn abgerissen werden soll, werde man versuchen, eine andere – möglichst langfristige – Lösung zu finden. „Auf jeden Fall wollen wir die Zeit, die uns noch in der Kegelbahn am ehemaligen Sportpalast bleibt, gut nutzen“, sagt Rudi Tschöp.

Der Ribnitzer Sportpalast war über viele Jahrzehnte der Treffpunkt der Stadt, unzählige Erinnerungen an rauschende Feste, begeisternde Konzerte und Miss-Wahlen sind mit dem Gebäude verbunden. Über mehrere Jahre wurde hier auch der Ball der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten gefeiert. Dazu die Kegelbahn mit ihrer langen Tradition. Im November 2018 schloss der Sport-Palast dann für immer seine Türen. Im April 2019 erwarb das Ribnitz-Damgartener Investoren-Duo Michael Bienk und Frank Willert (MBB Immobilien) das Grundstück samt Gebäude.

Von Edwin Sternkiker