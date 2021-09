Ribnitz-Damgarten

Nun soll er endlich stattfinden, der Weihnachtsmarkt in Ribnitz-Damgarten. Und zwar so, wie er vor der Pandemie einmal geplant gewesen ist. Das teilte Silke Kunz, Leiterin des Amtes für Bildung, Tourismus und Kultur in dieser Woche mit. Denn eigentlich sollte das vorweihnachtliche Vergnügen mit einem neuen Konzept 2020 neu durchstarten. Die Corona-Pandemie verhinderte den Neustart.

Nun, ein Jahr später, soll es endlich wieder so weit sein. „Wir müssen jetzt ein Hygienekonzept einreichen“, sagt Silke Kunz. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die Corona-Situation nicht wieder wie im vergangenen Jahr dramatisch verschlechtert.

Die Corona-Lage in Vorpommern-Rügen

Noch hält sich Corona-Gesamt-Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen einigermaßen stabil. Gleichwohl hat sich die Corona-Ampel von grün (kontrollierte Situation) zu gelb (niedriges Infektionsgeschehen) verändert. 195 Menschen waren Stand Dienstagabend mit dem Virus infiziert, mit etwas über 70 die meisten in Stralsund, knapp 30 im Altkreis Ribnitz-Damgarten. Die gute Nachricht dabei: Nur zwei Infizierte müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden.

Die Zahl der täglich gemeldeten Infizierten steigt allerdings, und damit auch die Inzidenz steigt allerdings. Diese liegt im Landkreis derzeit bei 55, in der Vorwoche lag sie noch bei 22,6. In den verschiedenen Gebieten des Landkreises gibt es im Vergleich zur Vorwoche drastische Anstiege. Im Altkreis Ribnitz-Damgarten lag die Inzidenz in der Vorwoche bei etwa 10, diese Woche bei etwa 30. Nur die Insel Rügen hat im Landkreis eine niedrigere Inzidenz mit 23,3. Stralsund liegt bei 68, Grimmen und Umgebung bei 98,8 und das Stralsunder Umland bei 68,6.

Weihnachtsmarkt in Ribnitz vom 3. bis 5. Dezember

In der Bernsteinstadt hofft man nun wie andernorts auch darauf, dass die Weihnachtszeit ohne größere Einschränkungen und mit Veranstaltungen stattfinden kann. Geht alles gut, soll der Weihnachtsmarkt in Ribnitz-Damgarten vom 3. bis 5. Dezember stattfinden. Dann wird es allerdings nicht den bislang bekannten Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof in Ribnitz geben. Das vorweihnachtliche Vergnügen am ersten Dezember-Wochenende wird in Richtung Lange Straße verlagert.

Das heißt konkret, dass der westliche Teil des Klosterhofes, dort wo das Bernsteinmuseum seinen Eingang hat und wo unter anderem die Kunstgalerie zu Hause ist, für den Markt genutzt wird. Die Bühne und ein Karussell sollen dort dann stehen. Der östliche Teil des Klosterhofes bleibt frei.

Ribnitzer Innenstadtverein zuversichtlich

Vom Klosterhof ausgehend sollen dann in der Neuen Klosterstraße Stände aufgebaut werden, um eine Verbindung zum Zentrum herzustellen. Die Geschäfte in der Innenstadt sollen am Samstag länger öffnen, nämlich bis 18 Uhr. Die Lange Straße soll teilweise gesperrt werden. Freitag und Sonnabend hat der Markt wohl bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag schließt er ein paar Stunden eher.

„Ich glaube nicht, dass sich bis dahin groß etwas ändert“, sagt René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins, der den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Das Hygienekonzept liege in der Schublade, ebenso wie das Veranstaltungskonzept an sich. Je nach dann geltender aktueller Reglung können reagiert werden, ob Einzäunung, Wegemarkierung, 2G oder 3G, das Corona-Konzept sei flexibel. „Wir wissen alle, dass es eine Woche vorher vorbei sein könnte. Aber warum sollen wir es nicht planen“, so René Berlin. Die Situation sei schon jetzt eine andere als vor einem Jahr.

Von Robert Niemeyer