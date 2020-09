Ribnitz-Damgarten

Trotz der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie soll in Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt stattfinden – und zwar vom 4. bis 6. Dezember. Darüber informierte Diana Brusch, Leiterin des Sachgebietes Kultur und Jugend in der Ribnitz-Damgartener Stadtverwaltung.

„Natürlich wissen wir nicht, wie sich die Infektionszahlen bis dahin entwickeln werden, aber ich denke, es ist gerade in der Vorweihnachtszeit wichtig, den Menschen etwas Schönes zu bieten. Da denken wir natürlich auch und vor allem an die Kinder. Die Planungen sind jedenfalls in vollem Gange“, sagte Diana Brusch weiter.

Der organisatorische Aufwand sei natürlich unter Corona-Bedingungen ungleich größer als in den Vorjahren, umso mehr erfreut sei man, im Verein Ribnitzer Innenstadt einen „tollen Partner“ gefunden zu haben, so die Verwaltungsmitarbeiterin. „Im vergangenen Jahr haben die Stadt und der Verein das erste Mal bei der Organisation des Weihnachtsmarktes zusammengearbeitet, das hat sehr gut geklappt, darauf können wir in diesem Jahr aufbauen.“ Die Stadt wird sich unter anderem um die Versorgung mit Elektroenergie, das Kulturprogramm, Sicherheitsdienste, Aufbau der Hütten und die Reinigung kümmern.

Arbeit am Hygienekonzept läuft

Der Verein Ribnitzer Innenstadt steht vor zwei großen Herausforderungen, erläutert dessen Vorsitzender, René Berlin. Zum einen gehe es darum, eine bessere Verbindung des Weihnachtsmarktes im Klosterhof zur Langen Straße hinzubekommen, zweitens muss ein genehmigungsfähiger Hygieneplan erarbeitet werden, der genau sagt, wie der Weihnachtsmarkt so organisiert werden kann, dass er alle Auflagen erfüllt. „Das ist eine große Herausforderung“, so Berlin.

Da gehe es um das Wegeleitsystem und die Frage des Abstandes der Verkaufsstände. Diskutiert werden müsse auch über das Thema Maskenpflicht ja oder nein. Und es müsse auch darüber gesprochen werden, ob es eine Bühne geben soll oder nicht, erläutert Berlin. Aus Sicht der Stadt und des Vereins wäre es schön, wenn für den Weihnachtsmann und eventuell auch für ein Puppentheater eine Bühne zur Verfügung stehen würde, macht der Vorsitzende des Innenstadtvereins deutlich.

Zahl der Stände soll nicht reduziert werden

Was das Wegeleitsystem angeht, so soll zwischen Deutscher Bank und Sparkassengebäude das Eingangsportal geschaffen werden, der Ausgang wird wahrscheinlich bei der Klosterkirche sein. Um den Klosterhof mit der Langen Straße zu verbinden, soll in diesem Jahre wieder die Neue Klosterstraße – wie schon mal gehabt – eingebunden und auch hier Verkaufshütten aufgestellt werden, hauptsächlich für Kunstgewerbliches, Keramik und Handwerkskunst.

Im Klosterhof sollen unter anderem ein Kinder-Karussell seinen Platz finden und Eselreiten angeboten werden. Im Klosterhof werden sich auch die Stände konzentrieren, die Essen, Trinken und Weihnachtsleckereien anbieten. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Stände in diesem Jahr nicht reduziert werden müsse, es gebe bereits jetzt viele Anfragen von Händlern und Gewerbetreibenden, die sich gern eine Hütte sichern möchten.

In diesem Jahr soll der Weihnachtsmarkt am Freitag und Sonnabend länger geöffnet bleiben als in den Vorjahren, nämlich bis 21.30 Uhr. Da erfahrungsgemäß der Sonnabend der besucherstärkste Tag ist, ist geplant, die Lange Straße im Bereich zwischen Stadtkirche und Kaufhaus Stolz ab Mittag für den Fahrzeugverkehr zu sperren und zu einer Fußgängerzone zu machen. Davon versprechen sich Verein und Stadt eine Entzerrung des Besucherverkehrs.

Die Geschäfte in der Langen Straße werden am Sonnabend bis 18 Uhr geöffnet haben, so dass die Besucher nicht nur den Weihnachtsmarkt genießen, sondern auch gemütlich einkaufen können. „Das soll auch ein kleiner Ersatz für die in diesem Jahr abgesagte Einkaufsnacht sein“, so René Berlin abschließend.

