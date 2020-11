Ribnitz-Damgarten

Wegen der Corona-Pandemie muss der Weihnachtsmarkt in Ribnitz-Damgarten abgesagt werden. Das teilte René Berlin, Vorsitzender des Vereins Ribnitzer Innenstadt, am Donnerstag, mit. Der Verein hatte bereits in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den Markt vorbereitet.

Stattfinden sollte er vom 4. bis 6. Dezember auf dem Klosterinnenhof und in der Neuen Klosterstraße. Am Mittwoch wurde in einer gemeinsamen Beratung beschlossen, ihn fallenzulassen. „Aus Sicherheitsgründen und auf Grund fehlender Planungssicherheit“, sagte Berlin.

Zum Konzept des diesjährigen Weihnachtsmarktes gehörte es, den 5. Dezember zum langen Einkaufssamstag zu machen. Auch wenn nun das Aus des Weihnachtsmarktes besiegelt ist, soll zumindest der lange Einkaufssamstag stattfinden, kündigte René Berlin an.

Dazu wird wie geplant die Lange Straße im Bereich zwischen Stadtkirche und Kaufhaus Stolz ab Mittag für den Fahrzeugverkehr gesperrt und zu einer Fußgängerzone umfunktioniert. Die Geschäfte werden an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet haben, so dass die Besucher gemütlich einkaufen können.

Die Stadtverwaltung habe zugesagt, am 5. Dezember auf dem Marktplatz einige Buden aufzustellen, informiert Berlin weiter. Sie sollen den Händlern, die zum Beispiel Keramik auf dem Weihnachtsmarkt anbieten wollten, zur Verfügung stehen. Man wolle nun prüfen, was an Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsmusik an diesem Tag möglich ist, um ein bisschen für heimelige Atmosphäre zu sorgen.

Alles nach dem Motto: Das Beste aus der Situation machen. Ob während des langen Einkaufssamstags zum Beispiel auch Glühweinausschank auf dem Marktplatz möglich sein wird, müsse man sehen, sagte der Vorsitzende des Innenstadtvereins abschließend.

Von Edwin Sternkiker