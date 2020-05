Ribnitz-Damgarten: Welche Museen in der Region am Montag öffnen

Ribnitz-Damgarten

Ab Montag dürfen Museen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. Doch in der Region Ribnitz-Damgarten machen nicht alle Ausstellungshäuser auf, unter anderem weil eine Öffnung mehr Kosten verursachen würde, als Einnahmen zu erwarten wären.

Diese Museen bleiben zu

Das Deutsche Bernsteinmuseum beispielsweise lässt die Türen zu. Eine Wiedereröffnung mache vor Pfingsten keinen Sinn, sagte in dieser Woche Henning Schröder, Verwaltungsleiter des Bernsteinmuseums. Ohne Urlauber fehlen wichtige Einnahmen.

Anzeige

Ähnlich sieht es Marion Schael, kaufmännische Leiterin des Kunstmuseums Ahrenshoop. Das Haus müsse ohne Zuschüsse auskommen und sich komplett selbst finanzieren. „Mit den Einheimischen allein geht das nicht“, sagt Schael. Zu Pfingsten sei eine Öffnung möglich. „Aber auch dann nicht mit voller Leistung. Man muss kaufmännisch besonnen an die Sache herangehen“, so Marion Schael.

Weitere OZ+ Artikel

Neuer Newsletter der OZ: Alles rund um Urlaub in Corona-Zeiten in MV – hier anmelden

Auch der Erlebnisbunker Eichenthal in der Gemeinde Lindholz bei Tribsees wird nicht öffnen. In den Räumen unter der Erde sei es kaum möglich, die Abstandsregeln einzuhalten. „Und der Bunker ist das Zugpferd“, sagt Geschäftsführer Götz-Thomas Wenzel. Deshalb sei eine Öffnung lediglich der oberirdischen Ausstellungsräume nicht sinnvoll. Ob eine Öffnung zu Pfingsten möglich ist, könne er noch nicht sagen. „Es ist zweifelhaft, ob ich mit den zu erwartenden Besucherzahlen die Kosten wieder reinbekomme“, so Wenzel.

Diese Museen starten wieder

Andere Museen öffnen dagegen wieder ihre Tore. So auch das Freilichtmuseum in Klockenhagen. Ab Dienstag geht es los. „Das Museum wird Schritt für Schritt wieder auf Betriebstemperatur hochgefahren“, so Museumschef Fried Krüger. Ausfallen müssen vorerst die Veranstaltungen an den Sonntagen. „Die Sonntage bleiben bis Ende Juni ganz normale Öffnungstage“, so Krüger. Auch die Handwerkerplätze in den Werkstätten bleiben vorerst leer. Einige Spiel- und Kreativstationen sind geöffnet wie das Hochradfahren oder das Floß. Auch die Gaststätte öffnet wieder von 11 bis 16 Uhr.

„Wir starten am kommenden Montag wieder voll durch, und zwar täglich von 9 bis 18 Uhr.“ Thomas Kunde, Betreiber der Natur-Schatzkammer Neuheide, freut sich, dass es wieder losgeht. Die Zwangspause wurde unter anderem dafür genutzt, um eine große Lieferung mit Mineralien in die Ausstellung einzuarbeiten und den Edelsteinbereich neu zu gestalten. Im Außenbereich wurde tüchtig gepflanzt. Kleiner Wermutstropfen: „Wir hatten auch 4000 Tulpenzwiebeln in den Boden gebracht. Leider sind mittlerweile bereits viele verblüht, ohne dass sich unsere Besucher an der vollen Pracht erfreuen konnten.“ Aber wer sich beeilt – etliche Tulpen blühen noch!

Das Darß-Museum öffnet am 15. Mai. Erst einmal mit reduzierten Öffnungszeiten, erläutert Museumsleiterin Antje Hückstädt. Für die Besucher öffnen sich die Türen freitags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr. Man starte mit reduzierten Öffnungszeiten in den Mai, weil derzeit keine Urlauber in der Region seien, so Antje Hückstädt. Die reduzierten Öffnungszeiten sollen genutzt werden, um das Hygienekonzept zu testen, so die Museumsleiterin. Ab Juni wird das Museum dann die Besucher wieder wie gewohnt von dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr begrüßen.

Das Technik-Museum Pütnitz wird erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder am Pfingstwochenende öffnen, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Auch danach soll erst einmal nur an den Wochenenden geöffnet werden. Die Zeit bis Pfingsten soll genutzt werden, um alle technischen und organisatorischen Vorbereitungen zu treffen, die notwendig sind, um Mitarbeiter und Besucher vor dem Coronavirus zu schützen. Darüber informierte der Vorsitzende des Technik-Vereins, Frank Müller-Meinke.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Robert Niemeyer und Edwin Sternkiker