Ribnitz-Damgarten: Wie dieser Mann eine Katastrophe verhindert hat

Ribnitz-Damgarten

Ans Arbeiten war am Montag beim besten Willen nicht zu denken. Zwei, drei Stunden habe er es am Morgen probiert, sagt Martin Kolz. „Dann bin ich wieder nach Hause. Das ist alles noch nicht verarbeitet.“ Zu frisch sind die Erinnerungen an das Erlebte in der Nacht, in der der 32-Jährige eine Katastrophe verhindert hat und damit nicht nur sein, sondern auch die Leben seiner Frau und seiner Kinder gerettet hat. Dank eines Babyfons und eines Gartenschlauchs.

Zwischen diesen beiden Häusern stand der Elektrorollstuhl an einer Holzwand. Ein technischer Defekt an dem Rollstuhl hat wohl den Brand ausgelöst. Quelle: Robert Niemeyer

Als die Kameraden der Feuerwehr Ribnitz-Damgarten im Margaretenweg in Ribnitz ankommen, ist glücklicherweise nicht mehr viel zu erledigen. Tatsächlich sehen die Brandschützer eine Polizistin mit einem Gartenschlauch in der Hand. Aus dem Gröbsten sind alle Beteiligten zu diesem Zeitpunkt bereits raus. Martin Kolz, der Held dieser Nacht, ist nur kurz ins Haus, um nach seiner Tochter zu sehen.

„Das Feuer hätte auf alles übergegriffen.“

„Wenn er das Feuer nicht gelöscht hätte, wäre das deutlich schlimmer ausgegangen“, sagt Oliver Rybicki, Gemeindewehrführer der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr. Die Kameraden mussten nur noch Restlöscharbeiten übernehmen und Glutnester suchen. Dann konnten sie wieder abrücken.

Martin Kolz mit Sohn Malte. Hinten sind die Überreste des Rollstuhls zu sehen, der den Brand wohl ausgelöst hat. Quelle: Robert Niemeyer

Was passiert wäre, wenn Martin Kolz nicht geistesgegenwärtig und schnell reagiert hätte, mag man sich gar nicht ausmalen. „Das Feuer hätte auf alles übergegriffen“, sagt der 32-Jährige.

Ein technischer Defekt an einem Elektrorollstuhl soll den Brand ausgelöst haben. Das Gefährt war an der Grundstücksgrenze zwischen dem Haus von Martin Kolz und einem Nachbarhaus abgestellt. Ein Holzzaun trennte die Grundstücke. Dazu ein Carport, eine Hundehütte, ein Schuppen und einiges an hölzernen Bauten mehr hätten den Flammen wohl eine perfekte Brücke geliefert, um gleich beide Häuser in Schutt und Asche zu legen. Dazu kam es glücklicherweise nicht.

Ein elektrisches Tor und ein Babyfon

Es ist etwa ein Uhr. Ein langes Piepen reißt Martin Kolz in der Nacht aus dem Schlaf. Die Kamera vom Babyfon liefert plötzlich keine Bilder mehr. Die einjährige Tochter Merle schläft in einem anderen Zimmer. Auch Mutter Julia Kamin wird wach. Das Babyfon piept, wenn es keinen Strom mehr hat. Nur ein Stromausfall?

Kolz hört ein Knacken, denkt zunächst an Regen. Doch das Geräusch passt nicht so wirklich. Das Schlafzimmer der Eltern liegt günstig. Martin Kolz schaut aus dem Fenster und sieht, dass es draußen brennt. „Und zwar richtig. Die Flammen hatten bereits einen halben Meter über den Carport geschlagen“, erinnert sich der Familienvater.

Mit Wasser aus einem Gartenschlauch löschte Martin Kolz die Flammen. Quelle: Robert Niemeyer

Tatsächlich war das Feuer der Grund für den Stromausfall. Die Flammen hatten die Stromleitung zum elektronischen Einfahrtstor zerstört. Das sorgte für einen Kurzschluss und den Stromausfall im ganzen Haus. Es ist also einer Verkettung glücklicher Umstände und dem Mut von Martin Kolz zu verdanken, dass die Tragödie ausblieb.

Der 32-Jährige fasst sich ein Herz und tut, was er eigentlich nicht hätte tun sollen. Direkt neben dem Brand steht sein Dienstauto – Kolz ist selbstständiger Handwerker und vor allem auf Baustellen tätig. Das Auto hatte bereits Feuer gefangen. „Ich habe das Auto dann schnell weggefahren. Ich weiß, das macht man nicht. Aber sonst hätte ich das Feuer nicht löschen können.“ Zum Glück gibt es einen großen Vorgarten. Durch das Elektrotor war ja schließlich kein Durchkommen.

Löschangriff mit dem Gartenschlauch

Kolz eilt aus dem Wagen zurück hinters Haus. Dort ist ein Gartenschlauch an der Wand angebracht. Der 32-Jährige dreht den Wasserhahn auf und hofft, dass sein Plan gelingt.

Martin Kolz (32) und Julia Kamin (30) mit den Kindern Merle (1) und Malte (5) sowie Hündin „Peggy“ (8). Quelle: Robert Niemeyer

Derweil kümmert sich Mutter Julia Kamin um die Kinder. Zuvor hat sie die Feuerwehr gerufen. Der fünfjährige Malte ist hellwach. „Neee“, sagt er am Tag danach auf die Frage, ob er Angst hatte. Die einjährige Merle kann am Ende weiterschlafen. Denn Martin Kolz ist erfolgreich, schafft es, die Flammen einzudämmen. „Irgendwann war nur noch Qualm zu sehen. Da wusste ich, die Flammen sind aus. Und dann kam auch schon die Feuerwehr“, sagt Julia Kamin. „Wir hatten echt Glück“, sagt die 30-Jährige. „Ohne das Babyfon hätte das viel schlimmer ausgehen können.“

Am Morgen danach sitzt der Schreck der Familie noch immer in den Gliedern. Schon wieder, möchte man meinen. Vor zwei Jahr brannte direkt neben dem Grundstück der Familie eine Lagerhalle ab. Damals wurde die Familie evakuiert.

Die Versicherung wird den Schaden wohl bezahlen. Der Carport sei stark beschädigt und müsse erneuert werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Auch die Hundehütte von Hündin „Peggy“ hat es erwischt. Die Rückwand des kleinen Häuschens ist zerstört. „Sie ist noch immer durch den Wind“, sagt Martin Kolz zu der vierbeinigen Dame. Das dürfte sicherlich noch eine Weile für alle Familienmitglieder gelten.

Gleichzeitig können sich die beiden Kinder, Mutter Julia und Hundedame „Peggy“ sicher sein, dass der Herr des Hauses sein Leben für seine Liebsten riskiert und ein echter Held ist.

Von Robert Niemeyer