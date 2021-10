2018 wurde in Ribnitz-Damgarten ein sogenannter Lärmaktionsplan für den Straßenverkehr beschlossen. Aller fünf Jahre wird der überarbeitet. Wir haben einmal nachgefragt: Was wurde von den vorgeschlagenen Maßnahmen bislang umgesetzt?

Ein Tempo-30-Schild in der Straße Am See in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer