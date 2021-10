Für die Sicherheit im Straßenverkehr: In verschiedenen Straßen in Ribnitz-Damgarten wurde eine Temporeduzierung beantragt. Teilweise wartet man in der Bernsteinstadt jedoch bereits seit mehr als anderthalb Jahren auf ein Signal von der Straßenverkehrsbehörde. Wir haben beim Landkreis nachgefragt, was da los ist.